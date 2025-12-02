El Consejo de Informativos de TVE denuncia ante el Parlamento Europeo "la falta de neutralidad" del ente público

El Consejo de Informativos señaló obstáculos internos para realizar encuestas y denunció ataques públicos de directivos de RTVE y partidos políticos.

Se denunció la externalización de programas informativos y el aumento de contenido político producido por empresas externas, lo que, según el Consejo, introduce sesgo político.

Óscar Nieto, presidente del Consejo, criticó las reformas legales que han reducido el consenso para elegir la presidencia de RTVE y el Consejo de Administración.

El Consejo de Informativos de TVE denunció ante el Parlamento Europeo la falta de independencia, neutralidad y pluralismo en la corporación pública.

Óscar Nieto, presidente del Consejo de Informativos de TVE, ha señalado la "falta de independencia, neutralidad y pluralismo" de la Corporación pública. Lo ha hecho ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, tras una petición pendiente desde 2017.

La petición, que llevaba pendiente desde hace 8 años, se ha reabierto tras solicitarlo varios grupos políticos en el Parlamento Europeo. El aumento reciente de quejas del Consejo de Informativos (CdI), unido al debate político y mediático en España han propiciado esta comparecencia.

Nieto ha realizado un repaso de cómo ha evolucionado la situación de RTVE desde que se presentase la queja a la actualidad. "8 años después, nos sorprende que este tema siga abierto. Pero la realidad es que continúa siendo un asunto vigente", expresaba el presidente de CdI en su declaración, que ha sido realizada por videoconferencia.

El presidente del Consejo recordaba que el "CdI de TVE nace del esfuerzo histórico de los profesionales por garantizar la independencia, la neutralidad y el pluralismo" en el Ente.

Primero recordó el origen de la petición. "En el año en el que se realizó, RTVE estaba presidida por José Antonio Sánchez, quien llegó a declararse votante del PP, partido que estaba en el Gobierno en ese momento. Lo hizo en sede parlamentaria", recordaba.

"Sánchez repetía increíblemente en el cargo. Ya había sido director general en 2003, año en que RTVE fue condenada en una sentencia histórica por manipulación informativa y vulneración de derechos fundamentales de huelga y libertad sindical, siendo obligada a emitir una rectificación en los telediarios", contextualizaba.

Tras ello, recordó cómo la situación, ya bajo el gobierno del PSOE, no ha evolucionado hacia una mayor independencia editorial.

"En 2018, ya con gobierno del PSOE, se realizó un concurso público para profesionalizar la presidencia y el Consejo de Administración de RTVE", comenzaba.

Óscar Nieto, presidente del Consejo de Informativos de TVE, compareciendo por videoconferencia ante el Parlamento Europeo. El Español

"Lo que debía ser un avance. Poco después, se convirtió en un proceso torpedeado por errores de diseño y, sobre todo, por decisiones partidistas. Quedó reducido a un reparto entre partidos y, finalmente, borrado por completo", denunciaba.

Tras recordar el fracaso del primer intento de concurso público, los tres años de Administración Única y las dos presidencias provisionales, Nieto sacó a relucir el cambio que hubo en 2024 para modificar las mayorías parlamentarias para elegir al presidente de RTVE y el Consejo de Administración.

"Redujo el consenso parlamentario necesario para elegir la presidencia y el Consejo de Administración, que terminó con el concurso público, anulando además la mayoría de competencias del Consejo de Administración, que ahora recaen únicamente en la presidencia", ha recalcado.

"Ese cambio de ley, motivó protestas de los trabajadores y de este CdI. Llevó a que presentáramos un escrito el pasado 16 de diciembre de 2024 ante la oficina del Parlamento Europeo en España", expresaba como primera consecuencia.

Nieto ha denunciado que esta reforma "supone un ataque a la independencia, la neutralidad y el pluralismo que debe garantizar cualquier radiotelevisión pública, según exige tanto la legislación europea, la carta de derechos fundamentales de la UE y la directiva europea 2010/13/UE".

De la misma manera, ha señalado públicamente la "externalización de programas". "Hemos observado una programación cada vez más cargada de contenido de actualidad informativa y política, producido en su mayoría por empresas externas".

La sede de RTVE en Torrespaña, Madrid. Europa Press

"Programas como Mañaneros 360, Malas lenguas y Directo al grano no sólo profundizan en la externalización, sino que externalizan también la información. También algo mucho más grave, introduciendo un sesgo político evidente y alejándose de los principios deontológicos e informativos que deberían regir RTVE", ha manifestado.

El presidente del CdI también señaló que el organismo que preside "recibe ataques públicamente por directivos de RTVE y por partidos políticos". "Algunos han amenazado con nuestra disolución y con entrar en la radiotelevisión con lanzallamas y motosierras".

De la misma manera, ha querido denunciar en el Parlamento Europeo cómo el CdI no ha podido realizar su encuesta interna tras "numerosos impedimentos por parte de la directiva de RTVE".

"Nos encontramos con muchas dificultades para llevar a cabo nuestras funciones. Sólo para recabar la opinión de los profesionales de la información a través de una encuesta, llevamos meses", manifestaba.

"RTVE sigue arrastrando graves problemas de independencia, neutralidad y pluralidad. Creemos firmemente que esto debería preocupar a este Parlamento Europeo, que representa a la ciudadanía española y europea", reclamaba.

Nieto concluía señalando que busca que RTVE sea "verdaderamente independiente, con audiencia pero siempre de servicio público y calidad para la ciudadanía".