Omnicom cierra la compra de Interpublic por 9.000 millones de dólares y crea el mayor grupo de publicidad del mundo

Omnicom ha cerrado la adquisición de su principal competidora, Interpublic Group, en un acuerdo de todas las acciones y por valor de 9.000 millones de dólares. Se convierte así en el mayor holding de publicidad y marketing del mundo.

La empresa fusionada cuenta con unos ingresos combinados superiores a 25.000 millones de dólares. Esta nueva firma cotizará en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo las siglas OMC. Se culmina así un proceso que ha tenido que atravesar varias aprobaciones regulatorias, incluida la Comisión Europea.

John Wren seguirá siendo presidente y director ejecutivo de la firma. El equipo directivo completo se presentará este lunes 1 de diciembre.

La transacción, valorada inicialmente en unos 13.000 millones de dólares, se anunció en diciembre del año pasado. Finalmente, la operación ha culminado con una compra de 9.000 millones, ligeramente por debajo de las primeras estimaciones.

De los cuatro principales grupos de publicidad, Omnicom e Interpublic ocupaban el tercer y cuarto lugar respectivamente, en términos de ingresos. Sólo Publicis y WPP estaban por encima.

En este 2025, la publicidad ha mostrado ser un negocio robusto y en crecimiento, con un gasto global proyectado que superará el billón de dólares. No obstante, la tecnología y la IA están suponiendo nuevos desafíos en el sector.

Tras el acuerdo, Omnicom poseerá el 60,6% de las acciones de Interpublic. Por otro lado, el resto de accionistas de la firma absorbida se quedarán con el 39,4% restante.

La nueva empresa conservará el nombre de Omnicom. Se espera un ahorro anual de 750 millones de dólares como resultado de la fusión.

"Este es un momento definitorio para nuestra compañía y para el sector. Con la finalización del acuerdo, Omnicom establece un nuevo estándar de liderazgo en marketing y ventas", ha declarado Wren en un comunicado.

El presidente de la empresa considera que se crean "marcas más fuertes, generando mejores resultados de negocio y promoviendo un crecimiento sostenible". "Estamos entusiasmados con esta nueva etapa", ha compartido.

Philippe Krakowsky, CEO de Interpublic y que formará parte del consejo de administración de la nueva empresa, calificó el acuerdo como "una gran oportunidad para los accionistas".

Krakowsky añadió que ambas empresas cuentan con "ofertas, presencia geográfica y culturas muy complementarias". "También compartimos la convicción fundamental de que las ideas tienen un gran poder, impulsado por la tecnología y los datos", ha señalado.

Además de Krakowsky, se mantendrán Philip Angelastro, quien actualmente es vicepresidente ejecutivo y director financiero de Omnicom; así como Daryl Simm, presidente de Interpublic y que estará en el consejo de la nueva empresa.