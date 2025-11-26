Disney+ permitirá el uso de la IA para generar contenido con sus personajes y plantea nuevos retos a la industria audiovisual

Se prevé que la nueva herramienta de IA llegue a Disney+ en 2026, aunque aún existen incógnitas sobre los límites de uso y la regulación de los derechos de imagen y voz de los personajes y actores.

El anuncio ha generado preocupación en el sector audiovisual y entre creadores, actores y gremios, que temen por los derechos de autor y la posible devaluación del trabajo creativo humano.

La medida pretende atraer al público joven que prefiere vídeos cortos y virales, en competencia directa con plataformas como YouTube y TikTok.

Disney+ permitirá a los suscriptores generar contenido breve con personajes de la compañía usando inteligencia artificial, buscando una mayor interacción y personalización para el usuario.

Disney está planteando una nueva era para la industria del entretenimiento. El CEO del gigante cinematográfico, Bob Iger, ha anunciado que la compañía introducirá el uso de la Inteligencia Artificial (IA) en la plataforma Disney+. Un movimiento que ha generado incertidumbre en el sector audiovisual.

El anuncio se produjo en la conferencia sobre resultados financieros del cuarto trimestre del año. Iger señaló que Disney+ está "en medio de la implementación de cambios más grandes y significativos" desde "una perspectiva de producto y tecnológica tras el lanzamiento del servicio en 2019".

Entre los cambios anunciados, están "varias funciones similares a los juegos". Esta modificación vendrá gracias al acuerdo de Disney con Epic Games (el cual estará más enfocado en el uso de la propiedad intelectual de Disney por parte de la empresa de videojuegos).

Pero el foco principal está en el anuncio de que la plataforma permitirá a suscriptores generar contenido mediante IA.

"Nos va a dar la capacidad de brindar a los usuarios de Disney+ una experiencia mucho más participativa, incluida la capacidad de crear contenido generado por el usuario para su propio consumo. Será, principalmente, en formato breve", anunciaba el CEO.

El pasado 13 de noviembre, el CEO anunció que están preparando una herramienta para que los suscriptores utilicen la IA y creen sus propios cortos o reels basados en personajes Disney. Esto está planteando una serie de cuestiones dentro de la industria del entretenimiento.

La idea es atraer al público joven, que está principalmente en YouTube y TikTok. Según publicó Pew Research Center, el 93% de los estadounidenses entre 18 y 29 años utiliza diariamente YouTube. En el caso de TikTok, la cifra llega al 59%.

Imagen promocional de Disney+. Disney Disney

En febrero de 2021, el entonces director ejecutivo de la major de Hollywood, Bob Chapek, señaló que más del 50% del mercado global de la plataforma Disney+ corresponde a adultos que no tienen hijos.

Por lo tanto, la empresa lleva varios años perdiendo al que ha sido su público potencial desde su concepción: el familiar y juvenil. En un momento en el que las llamadas Generaciones Zeta y Alfa optan por entretenerse con vídeos cortos, virales y de rápido consumo, a Disney se le está haciendo cuesta arriba conquistar a este público.

Competir contra TikTok

De ahí que Disney haya optado por el camino de convertir su plataforma en un espacio con mayor interacción con el público y que no sólo se limite a ser fuente para acceder al amplio catálogo de propiedad intelectual con el que cuenta.

Una idea que viene tras la demanda impuesta por la propia Disney e Universal a Midjourney, un popular generador de imágenes por IA. Ambas acusaron al programa de infringir los derechos de autor al utilizar imágenes inspiradas en sus respectivas bibliotecas. Entre los fotogramas generados, hubo varias de personajes de sagas como Star Wars o Los Minions.

Fotomontaje inspirado en Sora. Manuel Ramírez

A ello se sumó que el pasado 30 de septiembre, OpenAI lanzó Sora 2, su nueva versión de generador de vídeos. Esto perfeccionaba ciertos estilos visuales y lograba recrear el llamado "tipo Pixar".

La reacción de Disney fue prohibir explícitamente a la IA de OpenAI el uso de imágenes y contenidos protegidos por sus derechos desde inicios de 2025. Es más, el conglomerado de entretenimiento presionó a Motion Pictures Association para eliminar materiales generados que recuerden a personajes de sus diferentes franquicias.

Parecía un movimiento en contra de la IA, pero parece más bien que Disney lo que prefiere es que se use dentro de sus propias condiciones. Una mirada que, sin duda, ha comenzado a generar suspicacias.

Si bien, permitirá al público utilizar como considere a los personajes de sus principales franquicias para vídeos cortos, estilo reels. Pero, ¿qué límites pondrá Disney? ¿Permitirá crear contenido considerado inapropiado o memes sobre personajes suyos como Darth Vader, Mickey Mouse, Bluey o el Capitán América?

¿Será una IA similar a la de Sora?, Cabe recordar que esta estuvo la polémica relacionada con la utilización de la imagen de Martin Luther King que lanzó un discurso racista.

Por otro lado, detrás de sagas como Avatar, Indiana Jones o Frozen hay creadores, actores y un importante equipo creativo. ¿Cómo reaccionarán ante el uso de obras dirigidas, escritas o interpretadas por ellos?

El sector creativo

Tras el anuncio de Iger sobre la IA en Disney+, Dana Terrace, creadora de The Owl House, pidió públicamente a los seguidores de la ficción que cancelen su suscripción en la plataforma y que su serie sea pirateada. Así lo expresó en su cuenta oficial de X.

Eso por no hablar de los gremios más influyentes de Hollywood: los de guionistas y actores. Cabe recordar que la IA fue uno de los factores clave por los que se convocaron las huelgas de ambos sindicatos en 2023.

Entrada a los estudios de The Walt Disney Studios en Burbank, California. Lucy Nicholson Reuters

Ambas uniones exigían regulaciones concretas sobre el uso de esta herramienta para proteger sus trabajos y sus derechos creativos. El motivo era más que evidente: el temor de ser reemplazados o que su labor fuese menospreciada frente a capacidades automatizadas.

Las franquicias de Disney no son sólo de animación. La mayor parte de producciones de Marvel, Lucasfilm o de 20th Century Studios son títulos en imagen real. Por eso, varios actores que han trabajado para el conglomerado, como Robert Downey Jr. o Scarlett Johansson, manifestaron su oposición a que se usen sus rostros para generar imágenes falsas.

Muchas incógnitas

¿Cómo negociará Disney que se usen sus caras para este tipo de contenido? Incluso se puede extender a la animación. ¿Se utilizarán versiones de IA de los actores de voz y doblaje de títulos como Vaiana o Zootrópolis? ¿Reproducirá Disney la voz del Genio de Robin Williams de Aladdin?

También se ha insistido en que será para crear contenido de rápido consumo. Pero esto plantea preguntas sobre si Disney se atreverá a crear producciones de mayor duración en el futuro.

Se espera que sea en 2026 cuando se conozca esta nueva aplicación dentro de Disney+. Un movimiento que deja nuevos retos en el sector audiovisual, especialmente sobre si sus competidores optarán por crear un formato similar para sus respectivas plataformas.