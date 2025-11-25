Squirrel Media lanza su segundo canal en la televisión en abierto a partir del 1 de enero de 2026

El lanzamiento responde a la estrategia de maximizar las sinergias del grupo y monetizar su catálogo audiovisual, con la expectativa de incrementar su cuota de pantalla para 2026.

Squirrel Media ha anunciado este martes 25 de noviembre que prepara el lanzamiento de un nuevo canal en la televisión en abierto, que estará operativo desde el 1 de enero de 2026. La empresa utilizará el dial que, actualmente, usa Paramount Network hasta el próximo 31 de diciembre.

Así lo ha explicado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Se trata del segundo dial del que ya tiene licencia y que forma parte de Net TV, sociedad participada en un 75% por Squirrel.

Recientemente, la titularidad fue renovada por el Gobierno y Squirrel podrá explotar ambos canales hasta 2040.

Esta noticia se esperaba, dado que Paramount tiene previsto abandonar la TDT a finales de este 2025. Quedaba la duda de qué iba a hacer Squirrel Media con el segundo dial que tiene en propiedad.

Este segundo canal será distribuido por las principales plataformas de televisión del país. "Podrá ser disfrutado de manera totalmente gratuita por todos los hogares españoles y ofrecerá una oferta de entretenimiento centrada en contenidos de ficción de máximo nivel", ha compartido el grupo en un comunicado.

"La compañía ha decidido impulsar este nuevo proyecto, articulado sobre la explotación y difusión de formatos, títulos y catálogos propiedad del grupo", ha remarcado en el anuncio.

"Supondrá una mejora y expansión de la actual oferta televisiva en España, proporcionando acceso gratuito a una amplia y variada selección de contenidos diseñados para todos los públicos", ha remarcado.

Mando a distancia Pixabay

El primer canal de Squirrel bajo su nombre comenzó a operar en la TDT española el 7 de enero de este 2025, tras el fin de emisiones de Disney Channel. En la actualidad, el dial tiene entre un 0,9% y un 1% de share.

Tras este lanzamiento y a lo largo de este 2025, Squirrel ha decidido impulsar este nuevo proyecto, "articulado sobre la explotación y difusión de las múltiples Intellectual Properties (IP), formatos, títulos y catálogos propiedad del grupo".

"Este lanzamiento se enmarca en la estrategia corporativa de maximizar sinergias entre todas las áreas de negocio y poner en valor el conjunto del catálogo audiovisual del grupo. Está el objetivo de reforzar y consolidar su vertical de Network, monetizando diariamente todos los títulos y propiedades intelectuales de la compañía", ha manifestado.

Aunque el primer dial de Squirrel tiene una media de entre el 0,9% y el 1%, la empresa confía en incrementar "de manera significativa" su cuota en pantalla para 2026. Tanto por su primer canal en activo como con el segundo que iniciará sus emisiones el próximo 1 de enero.

Al contar con el 75% de la propiedad de Net TV, la posición de Squirrel en la TDT española es notable. Con la licencia de dos canales, es el tercer operador televisivo privado en el país.