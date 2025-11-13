Bruselas lanza un expediente sancionador contra Google por penalizar los contenidos de los medios en sus búsquedas

La Comisión de Ursula von der Leyen ha lanzado este jueves una investigación formal contra Google ante las sospechas de que podría estar penalizando la visibilidad de los contenidos de los medios de comunicación en sus resultados de búsqueda.

Este comportamiento vulneraría la Ley de Mercados Digitales, que obliga a las grandes plataformas a aplicar condiciones de acceso "justas, razonables y no discriminatorias" a los sitios web de medios y editores.

De confirmarse las sospechas de Bruselas, Google se arriesga a una nueva sanción multimillonaria de hasta el 10% de la facturación mundial del grupo y hasta el 20% en caso de reincidencia.

En situaciones graves o repetidas, la Comisión puede incluso obligar a vender parte del negocio o prohibir nuevas adquisiciones relacionadas con el incumplimiento. Su objetivo es adoptar una decisión final en el plazo máximo de 12 meses.

"Nos preocupa que las políticas de Google no permitan que los medios de comunicación sean tratados de forma justa, razonable y no discriminatoria en los resultados de búsqueda", ha dicho la vicepresidenta primera de la Comisión y responsable de Competencia, Teresa Ribera.

"Investigaremos para garantizar que los medios no pierdan ingresos importantes en un momento complicado para el sector y para asegurarnos de que Google cumpla con la Ley de Mercados Digitales", ha destacado Ribera.

"Alphabet -la matriz de Google- debe ofrecer a los medios condiciones de acceso justas, razonables y no discriminatorias en Google Search", ha reclamado la vicepresidenta segunda del Ejecutivo comunitario, la finlandesa Henna Virkkunen, que es responsable de Soberanía Tecnológica.

"Nuestra investigación pretende proteger la financiación de los editores, su libertad para hacer negocios y, en última instancia, el pluralismo mediático y nuestra democracia”, insiste Virkkunen.

El Ejecutivo comunitario ha decidido lanzar un expediente formal contra Google tras haber detectado durante su trabajo de supervisión "indicios de que la compañía podría estar degradando la visibilidad de los contenidos de medios de comunicación y editores en los resultados de búsqueda".

La causa que esgrime el gigante estadounidense es una norma interna llamada "política sobre abuso de reputación del sitio" (site reputation abuse policy).

Esa política -según alega la propia Google- pretende evitar que algunas páginas usen tácticas para manipular su posición en los resultados de búsqueda.

Pero, la norma estaría perjudicando también a medios y editores legítimos, especialmente cuando estos publican contenidos creados junto a socios comerciales o patrocinadores, según la Comisión.

"En la práctica, esto podría reducir su visibilidad online y su capacidad para obtener ingresos publicitarios, una fuente clave de financiación para la prensa digital", afirma el Ejecutivo comunitario.

Por ello, la investigación de Bruselas se centra en "cómo Google aplica esa política a los editores y si con ello está limitando su libertad para hacer negocio, innovar o colaborar con terceros".

La apertura del procedimiento no significa que Google sea culpable, sino que la Comisión ha visto razones suficientes para investigar a fondo.

Si el Ejecutivo comunitario encuentra pruebas de incumplimiento, notificará a Alphabet (la empresa matriz de Google) sus conclusiones preliminares y las medidas que debería adoptar para corregir la situación.