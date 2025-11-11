Vocento pierde 3,2 millones de euros en los nueve primeros meses de 2025 en pleno proceso de reestructuración

En los nueve primeros meses de 2025, Vocento ha obtenido un resultado neto de 3,2 millones de euros de pérdidas, lo que representa una mejora del 88% frente al mismo período de 2024, que fue de 27 millones. La deuda financiera neta ex NIIF 16 se redujo a 29,4 millones de euros, una disminución de 13,7 millones, lo que supone una reducción del 32%.

La reducción de la deuda, así como obtener resultados negativos sensiblemente menores frente a 2024 se ha debido a la venta de diversos inmuebles, así como a la desinversión de Pisos.com.

Entre enero y septiembre de este año, la editora de ABC, obtuvo un total de 238,3 millones de euros. Representa un 0,7% menos frente a 2024. Ahora bien, si se ajusta la evolución por el impacto de diversos efectos extraordinarios, los ingresos crecen un 2,7%, en más de 6.214.000 euros.

Esto se explica por la externalización de la impresión de los periódicos de Rotomadrid. En el mismo período en 2024, esto tuvo un impacto negativo de 3.000.000 euros, con contratos con plataformas tecnológicas por importe negativo de 2.000.000 euros. También por efectos temporales de publicidad, con un coste de 1.392.000 euros, así como el efecto perímetro derivado del abandono progresivo de la actividad de servicios digitales, fueron 1.419.000 euros en negativo.

Estas cifras se han logrado por el aumento de los ingresos por publicidad y los negocios de diversificación, así como el incremento de los suscriptores del grupo en general. Unas subidas que están dentro del Plan de Eficiencia anunciado para el período 2025-2029.

En los nueve primeros meses de 2025, los ingresos de publicidad del grupo de comunicación se han incrementado un 1,5%. Por otro lado, los negocios de diversificación (Clasificados, Gastronomía y Agencias) han subido un 7,7%.

En su conjunto, los ingresos digitales y de diversificación mantienen la tendencia al alza y representan ya el 45% del total, síntoma de que el Plan de Eficiencia está dando resultados.

Ejemplo de ello es el aumento de un 11% de las suscripciones digitales, a los 169.000. Son 17.000 suscriptores más respecto al mismo período en 2024.

Fachada de la sede de Vocento en Madrid. Europa Press.

El EBITDA alcanza los 5,1 millones de euros, excluyendo indemnizaciones de 9,1 millones de euros en dicho período.

Este incremento se explica por la mejora del negocio recurrente tanto en la división de Prensa (+4 millones de euros) como en los negocios de Diversificación (+1,1 millones de euros), además de los ahorros en las áreas de Estructura y Audiovisual (+0,8 millones de euros).

Enfocando por áreas de negocio, la publicidad de Vocento en prensa ha crecido un 4,7% en los segmentos en los que la compañía está presente, frente al 1,8% del mercado. En prensa generalista, el grupo registró un incremento del 3%, frente a una caída del 0,7% del resto.

Los negocios de diversificación aumentaron un 7,7% en estos nueve primeros meses de 2025. Clasificados volvió a crecer por encima del doble dígito, un aumento del 12,5% hasta los 16,4 millones de euros y una mejora en el EBITDA (excluyendo indemnizaciones) que llega a los 4 millones.

En Gastronomía, los ingresos aumentaron un 13,2% hasta los 11,5 millones de euros y el EBITDA sube hasta un 38,9% (quitando indemnizaciones) hasta los 2,3 millones. Cifras que han venido impulsadas por eventos y congresos nacionales e internacionales.

En el caso del negocio de Agencias, este mantuvo estables sus ingresos en 16,4 millones de euros. Para su cuarto trimestre, esta área proyecta aumentar en 6 millones más sus ingresos.

Vocento señala que mantiene sus objetivos para el conjunto del ejercicio 2025, que contemplan alcanzar un EBITDA de entre 26 y 28 millones de euros, excluyendo indemnizaciones.

Se trataría de una cifra que supondrá un incremento superior al 250% frente a 2024. De la misma forma, el grupo tiene previsto que la generación de caja ordinaria en 2025 se sitúe en dígito bajo positivo, consolidando su tendencia positiva.

"Estos resultados confirman el cumplimiento de los principales hitos del Plan Estratégico 2025-2029, con avances significativos en todas las áreas", ha declarado Manuel Mirat, CEO de Vocento, en un comunicado.

"Hemos reforzado la rentabilidad del negocio de prensa, estamos recuperando cuota publicitaria de manera significativa, seguimos creciendo a buen ritmo en suscripciones digitales, estamos consolidando los negocios de diversificación y hemos completado más del 90% del Plan de Eficiencia del Grupo", prosiguió.

“Todo ello nos permite mantener con confianza el objetivo de alcanzar un EBITDA ajustado de entre 26 y 28 millones en 2025, avanzando hacia un modelo más eficiente y diversificado”, concluyó.