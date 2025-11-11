Sony aumenta su previsión de crecimiento en un 8% gracias a la fortaleza de su producción de animación japonesa

Sony ha mejorado sus previsiones de cara al fin del curso económico, en marzo de 2026. El conglomerado japonés prevé unos beneficios de 1.43 billones de yenes (9.500 millones de dólares). Las estimaciones son al alza por un impacto menor de lo esperado en los aranceles de Estados Unidos y la fortaleza de su producción de anime.

El beneficio del gigante tecnológico y de entretenimiento en el trimestre de julio-septiembre aumentó en un 10%, hasta los 429.000 millones de yenes. Esta subida vino por las ventas de música, animación y por sus negocios de chips.

La compañía ha sido expresamente el éxito en taquilla de su película Guardianes de la noche: Kimetsu no Yaiba - La fortaleza infinita como uno de sus factores clave para tener una mejor proyección de resultados para el fin del año económico. La cinta, estrenada el pasado mes de julio, lleva recaudados 682 millones de dólares en todo el mundo.

El conglomerado nipón, conocido inicialmente por sus productos electrónicos para el hogar, se ha erigido como una potencia del entretenimiento. Es más, se ha convertido en el estudio cinematográfico más importante en cuestión de distribuir anime a nivel internacional.

Desde que, en 2021, Sony adquiriese la plataforma Crunchyroll, la compañía se ha convertido en un actor dominante en el mercado global de la animación japonesa.

Entre su catálogo, están sagas como la mencionada Guardianes de la noche: Kimetsu no Yaiba, Jujutsu Kaisen, My Hero Academia o Spy x Family. También cuenta con franquicias míticas como Dragon Ball, Naruto, One Piece o Sailor Moon.

Mientras que su apartado de cine y series está teniendo alegrías por el anime, no está siendo así por el negocio de videojuegos. Estos sí que cayeron en el segundo trimestre, registrando pérdidas por la adquisición del estudio Bungie y el mal desempeño comercial de Destiny 2.

Logo de Sony. Dado Ruvic Reuters

Sony vendió 3,9 millones de unidades de su PlayStation 5, lanzada en 2020, durante el último trimestre. Se trata de un ligero aumento respecto al mismo período del año anterior.

La empresa tenía previsto impulsar a la videoconsola gracias a la salida del videojuego Grand Theft Auto VI. Sin embargo, su estudio, Take-Two Interactive, anunció que retrasaba el lanzamiento del título a noviembre de 2026.

No obstante, la compañía ha capeado la ausencia de este título, gracias a la venta de 3,3 millones de unidades del videojuego Ghost of Yotei, lanzado el pasado mes de octubre.

El impacto por los aranceles impuestos por Donald Trump ha sido menor de lo esperado. Inicialmente, Sony predijo que afectaría en 70.000 millones de yenes en agosto. Dicha cifra se ha reducido a 50.000 millones durante el año fiscal.

Tras el anuncio de beneficios, a pesar de las pérdidas en videojuegos, las acciones de Sony subieron un 6% en la Bolsa de Tokio.