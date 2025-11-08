Mediaset sancionada con más de 200.000 euros por promocionar indebidamente una marca en un programa

El programa, centrado en la economía circular y moda de segunda mano, exigía que los concursantes usaran únicamente prendas de Vinted, lo que contribuyó a la sanción por 'branded content'.

La integración de Vinted en el contenido del programa se consideró una intromisión indebida que condicionó el desarrollo editorial, al incluir menciones destacadas, uso de colores corporativos y simulaciones de la aplicación.

La Comisión detectó que la presencia de la marca Vinted en el programa fue excesiva y promocional, vulnerando los límites de la Ley General de Comunicación Audiovisual.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto una sanción de 212.218 euros a Mediaset España. El motivo es haber empleado de forma indebida, dentro del concurso de moda Rediséñame, a la plataforma de comercio electrónico Vinted, como parte del contenido del formato.

Los hechos sancionados corresponden a una emisión del programa fechada el 8 de octubre de 2023. El espacio estaba centrado en la economía circular y el diseño de moda a partir de ropa de segunda mano.

En esa fecha, se identificó la marca Vinted como producto emplazado. Surgió aquí la denuncia, que hizo que la CNMC tomase cartas en el asunto y analizase cuidadosamente el programa de esta fecha.

La Comisión detectó una infracción al estudiar la emisión. Competencia consideró que la presencia de la plataforma de compraventa era excesiva y caía en lo promocional, traspasando así los límites que establece la Ley General de Comunicación Audiovisual (LGCA) para este tipo de publicidad en programas para televisión.

El expediente abierto por la CNMC llega a la conclusión que, en la emisión de Rediséñame, se produjo una intromisión indebida de la firma de ropa de segunda mano en el contenido editorial del espacio emitido en Cuatro y Divinity.

Entre los elementos que llevaron a esta conclusión, la CNMC cita la existencia de una mención destacada a Vinted durante una entrevista que no estaba relacionada con el curso natural de la competición.

También señala la reiterada aparición de los colores corporativos asociados a la marca y diferentes momentos que simulaban el uso de su aplicación móvil, creando así una excesiva visibilidad de la plataforma de compraventa dentro del programa presentado por María Verdoy.

Competencia subraya que, según el artículo 129.3.a) de la Ley General de Comunicación Audiovisual, está expresamente prohibido que el emplazamiento de producto tenga una influencia sobre el contenido editorial de un programa de televisión.

La ley establece que la aparición de una marca no debe condicionar ni alterar el desarrollo ni la narrativa del contenido audiovisual. En este caso, la autoridad interpretó que la integración de Vinted fue más allá de una mera referencia o colaboración puntual, llegando a condicionar el espacio y vulnerando la independencia editorial que la legislación exige a los medios audiovisuales.​

La amplia presencia de Vinted surgió por el nacimiento del propio proyecto. La plataforma colaboraba estrechamente con este formato creado por Unicorn Content y Publiespaña para Mediaset.

Entre los retos del concurso, estaba que tres diseñadores creasen un atuendo exclusivo para tres participantes diferentes. El desafío estaba en usar solamente prendas procedentes de la plataforma.

Esta iniciativa ha provocado que la CNMC haya considerado que la colaboración derivó en una práctica de branded content donde la marca alcanzó un protagonismo injustificado y contrario a la ley vigente.​

La resolución establece que contra la sanción impuesta, Mediaset puede presentar un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo legal de dos meses desde su notificación.