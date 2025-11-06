Prime Video y Netflix lideran el consumo de la televisión conectada en España por décimo mes consecutivo

YouTube ocupó el tercer lugar con 11,6 millones de usuarios únicos, mientras que Movistar Plus+ y Disney+ completaron el top 5 en el ranking de plataformas OTT más vistas en España.

Prime Video y Netflix lideran, por décimo mes consecutivo, el barómetro de las OTT más vistas en España. Ambas plataformas congregan casi el 35% del consumo de octubre, que refleja que 35,8 millones de hogares españoles consumieron contenido a través de plataformas digitales.

Según la 10ª ola del Barómetro OTT de Barlovento Comunicación, correspondiente a octubre, las plataformas de vídeo bajo demanda lograron 16,9 millones de espectadores únicos diarios.

Ahondando en los minutos consumidos de media, el barómetro señala que hubo 68 minutos de visionado por persona de media, cifra que ascendió hasta los 159 minutos diarios entre espectadores usuales.

Por otro lado, la edad media de los espectadores de la televisión conectada en España es de 50 años, lo que indica un perfil maduro de consumidor de contenidos en streaming.

Respecto al alcance incremental, que trata sobre aquellos usuarios exclusivos que sólo utilizan las plataformas OTT para consumir contenido, llegó a los 2,4 millones de consumidores por mes. Una muestra de cómo las OTT viven en constante crecimiento de consumo.

Aunque Prime Video y Netflix lideraron por décimo mes consecutivo, fue el primer mes en el que la plataforma propiedad de Amazon hizo un sorpasso. En la 8ª ola, la última ofrecida por Barlovento Comunicación sobre televisión conectada, la compañía dirigida por Ted Sarandos y Greg Peters, lideraba el ranking con 17,7 millones de usuarios, representando el 51,7% del consumo.

En octubre, la cifra se quedó en 17,3 millones de espectadores únicos mensuales, representando el 48,3% de cuota. Se trata de 3,4 puntos menos, lo que le permitió mantener la segunda posición.

Ranking de OTT en televisión conectada en octubre de 2025. Barlovento Comunicación

Por el contrario, Prime Video obtuvo 17,5 millones de televidentes únicos en octubre, lo que se tradujo en un 48,8% de cuota. Son 1,7 millones de seguidores más frente a agosto y 2,5 puntos más de porcentaje de cuota. En agosto, la OTT de Amazon tuvo 15,8 millones de espectadores y un 46,3%.

En materia de OTT españolas, Movistar Plus+ siguió siendo la más seguida por sexto mes consecutivo. La plataforma de Telefónica obtuvo 8,3 millones de espectadores únicos en octubre, quedándose cuarta en el ranking general y con una cuota del 23,2%.

Cliente visionando contenido de Movistar Plus+. Movistar

Con los dos primeros puestos liderados por plataformas SVOD, el tercero correspondió a una AVOD, volviendo a ser YouTube. El portal de vídeos y música obtuvo 11,6 millones de usuarios únicos mensuales y se queda con un 32,4% de cuota.

El podio del top 5 lo cerró Disney+, que congregó a 7,9 millones de seguidores en octubre y un 22% de cuota.

Dentro del top 10, el sexto puesto lo tuvo RTVE Play. La plataforma gratuita de la Corporación pública se quedó con 7,2 millones de espectadores únicos en octubre y un 20,1% de cuota. HBO Max tiene la séptima posición, con 7,1 millones de usuarios y un 19,8%.

Atresplayer se quedó con el octavo lugar, con 4,1 millones de seguidores únicos y un 11,5% de cuota. DAZN logró el noveno puesto, con 3,8 millones de usuarios y un 10,6% de cuota. Cerró el top 10 Vodafone TV, con 3 millones de espectadores y un 8,4%.