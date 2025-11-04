Así pueden los suscriptores de EL ESPAÑOL vincular su cuenta con Google para acceder a las noticias de forma más cómoda

EL ESPAÑOL integra una nueva funcionalidad de Google para facilitar el acceso de sus suscriptores a todo el contenido premium.

En la búsqueda constante por mejorar la experiencia de sus lectores, EL ESPAÑOL presenta una nueva funcionalidad que permite a los suscriptores disfrutar de su contenido sin necesidad de iniciar sesión repetidamente. Para ello, se ha habilitado la posibilidad de vincular la suscripción del periódico con la cuenta personal de Google.

Esta nueva característica, denominada oficialmente 'Subscription linking' dentro del ecosistema de 'Suscríbete con Google', está pensada para que el acceso a las noticias, reportajes y análisis exclusivos sea inmediato. Una vez que ambas cuentas están enlazadas, el sistema reconoce al suscriptor de forma automática siempre que haya iniciado sesión en Google, eliminando barreras para llegar directamente a lo que importa: la información de calidad.

¿En qué consiste subscription linking y qué ventajas ofrece?

Subscription linking es una herramienta de Google que actúa como un puente entre la suscripción de un medio de comunicación, en este caso EL ESPAÑOL, y la cuenta de un usuario de Google. Al conectarlas, Google puede verificar que el lector tiene una suscripción activa y le concede acceso al contenido de pago de forma transparente, sin pasos intermedios.

Las ventajas que esta integración supondrá para los suscriptores son:

Acceso sin interrupciones . El principal beneficio es que ya no será necesario introducir el usuario y la contraseña de EL ESPAÑOL desde cada dispositivo. Si el lector ha iniciado sesión con su cuenta de Google en el navegador o en el móvil, el acceso al contenido de pago será automático.

. El principal beneficio es que ya no será necesario introducir el usuario y la contraseña de EL ESPAÑOL desde cada dispositivo. Si el lector ha iniciado sesión con su cuenta de Google en el navegador o en el móvil, el acceso al contenido de pago será automático. Contenido siempre a mano . Al realizar búsquedas en Google, los artículos de EL ESPAÑOL cubiertos por la suscripción podrán mostrarse de forma destacada, facilitando el acceso directo a la información que se busca.

. Al realizar búsquedas en Google, los artículos de EL ESPAÑOL cubiertos por la suscripción podrán mostrarse de forma destacada, facilitando el acceso directo a la información que se busca. Una gestión más sencilla. Los usuarios podrán ver y administrar sus suscripciones vinculadas, como la de EL ESPAÑOL, desde el panel de control de su propia cuenta de Google, si además de hacer la vinculación han contratado su suscripción a través del botón de Suscríbete con Google que está siempre disponible en todos los procesos de suscripción de EL ESPAÑOL.

Cómo vincular la suscripción de EL ESPAÑOL con Google paso a paso

El proceso para enlazar ambas cuentas es muy intuitivo y se completa en apenas unos segundos. Los pasos son muy similares tanto si se realiza desde un teléfono móvil como desde un ordenador. Al suscriptor que todavía no tenga vinculada su cuenta con Google le saldrá el mensaje de esta imagen.

Tan sólo tendrá que hacer clic en Vincular cuenta y desde ese momento ya podrá disfrutar de todas las ventajas.

Con esta mejora, EL ESPAÑOL reafirma su compromiso con la innovación para ofrecer no solo el mejor periodismo, sino también la experiencia de lectura más satisfactoria y avanzada posible.