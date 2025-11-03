Disney retira sus principales canales de YouTube TV tras no llegar a un acuerdo con la plataforma de Google

Logo de Disney en una de sus tiendas en Times Square en Nueva York. Nick Pfosi Reuters

Las claves nuevo Generado con IA Disney ha retirado sus canales, incluyendo ABC y ESPN, de YouTube TV tras el fracaso de las negociaciones para un nuevo acuerdo con Google. La retirada afecta a la programación de deportes en vivo, como la NFL y la NBA, privando a los suscriptores de YouTube TV de estos contenidos. YouTube TV acusa a Disney de proponer condiciones económicas que aumentarían los precios para los clientes y beneficiarían a los productos de televisión en directo de Disney. Otros canales de Disney afectados incluyen FX, Disney Channel y Nat Geo, mientras que Hulu, también propiedad de Disney, podría beneficiarse de esta situación.

YouTube TV ha dejado de emitir desde el pasado viernes 31 de octubre los canales propiedad del coloso del entretenimiento The Walt Disney, incluidos ABC y ESPN, después de que fracasaran las negociaciones entre ambas partes para lograr un nuevo acuerdo.

"Hemos estado trabajando de buena fe para negociar un acuerdo con Disney que les pague de manera justa por su contenido en YouTube TV", ha comunicado el portal de vídeos en un comunicado.

"Desafortunadamente, la compañía audiovisual propone condiciones económicas costosas que aumentarían los precios para los clientes de YouTube TV y les ofrecerían menos opciones, beneficiando a sus propios productos de televisión en directo", ha indicado.

La plataforma propiedad de Google pidió la colaboración de su contraparte para "llegar a un acuerdo justo que permita que sus canales vuelvan a estar disponibles en YouTube TV".

Sin un nuevo convenio, los suscriptores de YouTube TV dejarán de tener acceso a una programación que incluye "la mejor selección de deportes en vivo, con la NFL, la NBA y el fútbol americano universitario como principales atractivos".

"Así como también cuenta con 13 de los 25 mejores equipos universitarios jugando este fin de semana", indicó por su parte un portavoz de Disney a Deadline.

La plataforma propiedad de Google "está utilizando su dominio del mercado para eliminar la competencia y socavar los términos estándar de la industria que hemos negociado con éxito con todos los demás distribuidores", ha sentenciado el estudio cinematográfico.

Un joven se hace un selfi delante del logo de YouTube. Dado Ruvic Reuters

El estudio audiovisual ha señalado que la plataforma propiedad de Google tiene una capitalización de "455.000 millones de dólares" en el mercado. Por otro lado, Disney es el último conglomerado mediático en enfrentarse a Google por YouTube TV en este 2025.

La Casa del Ratón sigue los pasos de otros grandes del sector como Paramount, ahora propiedad de Skydance, con quienes alcanzaron un nuevo acuerdo sin restricciones de transmisión tras tensas negociaciones.

En contraste, YouTube TV dejó de retransmitir Univisión y otras cadenas de TelevisaUnivisión a finales de septiembre tras no lograr un nuevo acuerdo.

Además de ESPN y ABC, otros canales que han desaparecido del servicio de YouTube TV son FX, Disney Channel y Nat Geo. YouTube es el mayor proveedor de televisión por internet en Estados Unidos con más de nueve millones de suscriptores.

Por el contrario, la plataforma Hulu, propiedad de Disney, le sigue con aproximadamente la mitad de clientes. La medida ha beneficiado a los canales en streaming de la compañía, como Hulu+, Live TV o Fubo.