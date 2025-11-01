Los medios critican que el Gobierno y la izquierda no condenen la paliza al periodista de El Español en Pamplona

La radicalización de los jóvenes abertzales es señalada como un problema creciente, ignorado por las instituciones, que legitima la violencia en protestas.

La salvaje agresión que sufrió José Ismael Martínez, periodista de EL ESPAÑOL, durante su cobertura de los disturbios en la Universidad de Navarra por la presencia (cancelada) de Vito Quiles sigue generando comentarios. Los medios señalan la ausencia de palabras de condena tanto del Gobierno de Sánchez como de partidos de izquierda.

Así puede leerse tanto en editoriales como en noticias o columnas de opinión de diferentes periódicos. Es el caso de La Razón, donde se resalta cómo diferentes asociaciones de prensa, como la FAPE o la APM han condenado el ataque al reportero.

De igual forma, se ha destacado cómo el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, así como otras figuras del PP, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, han condenado la paliza que Martínez recibió en la UNAV.

Sin embargo, resaltan la ausencia de declaraciones desde el Gobierno, así como desde partidos de izquierda que forman parte del Ejecutivo como PSOE o Sumar.

"Llama la atención el silencio de los socialistas, que suelen acusar al PP de no condenar los ataques a sus sedes. Pedro Sánchez lo volvió a repetir él mismo el jueves en el Senado. La única condena visible proveniente de la izquierda fue la del consejero navarro de Universidad, del Gobierno de María Chivite", escriben desde el diario del Grupo Planeta.

El Mundo ha lanzado un duro editorial en el que se recuerda que la agresión a un periodista "no es solo atacar a un ciudadano, sino a lo que su profesión representa: la libertad de información".

"Supone además un salto cualitativo de extraordinaria gravedad en la trayectoria reciente de los colectivos juveniles nacidos de la izquierda 'abertzale'", manifiesta el rotativo de Unidad Editorial.

El periodista de EL ESPAÑOL, José Ismael Martínez, instantes después de ser agredido.

"La radicalización de estos jóvenes es una realidad innegable ante la que las instituciones están cerrando los ojos. Las posiciones equidistantes, además de ser inmorales, solo multiplicarán el problema. Lo sabemos porque ya lo hemos vivido", alerta.

El editorial de ABC señala los peligros que conlleva tener una "'kale borroka' legitimada". "El argumento de la izquierda para justificar la violencia, como la del pasado jueves en Pamplona, consiste en recurrir a la geometría del conflicto y la provocación por la otra parte", expresa.

El rotativo de Vocento muestra su preocupación por la virulencia de los ataques, incluso cuando logra el objetivo de que se cancelen actos como el del polemista Vito Quiles.

"Son muestra de un mal mayor y creciente: la justificación de la violencia por parte de la izquierda, ya sea mediante el aliento, el silencio o el aplauso", argumenta, recordando también el boicot vivido en Madrid en la etapa final de la Vuelta Ciclista.

"Cuando el acto quedó suspendido, la invitación a la violencia siguió su curso y decenas de jóvenes encapuchados, armados con palos, piedras y botellas, salieron a la caza en el campus de la Universidad de Navarra, tan odiada por la izquierda 'abertzale'", denuncian.

"No se puede ni se debe validar la violencia frente a un presunto fascismo que se debe supuestamente combatir, pues el sentirse 'provocado' siempre es un acto subjetivo", advierten.

El periódico realiza una severa crítica a que el PSOE en Navarra o desde los platós de TVE busquen "contextualizar" las agresiones.

"La tarde del pasado jueves se convirtió en un doloroso túnel del tiempo, agravado por las justificaciones y contextualizaciones que de los violentos se hicieron desde muchos ámbitos, entre ellos el Partido Socialista de Navarra y TVE", denuncia.