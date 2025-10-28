El País y Santillana impulsan los resultados de Prisa Media con crecimientos en suscripciones y educación

Las horas de escucha de radio aumentaron un 4%, mientras las suscripciones en sistemas de enseñanza de Santillana crecieron un 19%.

El incremento del 17% en suscripciones de El País y el desempeño de Santillana en educación han sido clave en el crecimiento del grupo.

Prisa Media reporta un aumento del 4% en ingresos y un 13% en margen operativo en los primeros nueve meses de 2025.

Prisa Media consolida su tendencia positiva. En los nueve primeros meses de 2025, el grupo ha reforzado una clara mejora operativa y favorable. Un impulso que ha venido, en parte, por las suscripciones de El País y el rendimiento de Santillana en el negocio de la educación.

Los ingresos y el EBITDA han aumentado a tipo de cambio constante. Ha ocurrido sin considerar el efecto extraordinario de la operación Cofina, contabilizado en 2024.

En los nueve primeros meses de este año, los ingresos del grupo alcanzaron los 609 millones de euros, lo que supone un 4% más a tipo de cambio constante. El EBITDA se ha situado por encima de los 81 millones de euros, con margen operativo del 13%.

Las mejoras han venido también impulsadas por el incremento de la publicidad en Prisa Media. Por otro lado, el ingreso por suscripciones en El País ha aumentado un 17%.

El rotativo continúa liderando las suscripciones en el mercado español. En esta materia, ha tenido un crecimiento del 12% sobre los 12 meses precedentes, llegando a los 437.000 suscriptores.

En lo referente a la radio, las horas de escucha se han incrementado un 4% y superan los 100 millones en media mensual. La media de descargas sube en un 19%, así como también aumentan en un 25% las visualizaciones de vídeo y han alcanzado los 227 millones de reproducciones.

La otra marca que ha impulsado a Prisa Media es Santillana. Dentro del negocio educativo, la firma ha presentado un gran desempeño operativo por la evolución del negocio privado.

Por ejemplo, la venta institucional en Argentina del segundo trimestre y la mejor eficiencia operativa. El EBITDA, a tipo de cambio constante, sube un 10% y los ingresos un 8%.

También crecen las suscripciones en sistemas de enseñanza, llegando así a los 3,6 millones. Esto supone un 19% más que en el mismo período de 2024.

El negocio público de Brasil de Santillana mejora en el tercer trimestre, creciendo en EBITDA un 23% y con previsiones positivas para final de año gracias al pedido de Novedad del Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD).

El Flujo de Caja Libre ha subido un 115% en comparación con septiembre de 2024. Se mantiene una fuerte posición de liquidez de 196 millones de euros. Mientras, la Deuda Financiera Neta se sitúa en 774 millones y la ratio Deuda Neta/EBITDA en 4,38 veces, mejorando las previsiones.

El aumento del EBITDA del 10% (excluyendo indemnizaciones) consolida esta tendencia dentro de Prisa Media. En esa línea, el EBITDA se ha incrementado en un 21% en este tercer trimestre.