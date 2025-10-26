Eurovisión 2026 ya contempla un festival sin España: Austria confirma la viabilidad del certamen "sin uno o dos países"

A pesar de las tensiones, el director general de la ORF asegura que Eurovisión 2026 es económicamente viable incluso si algunos países deciden no participar.

RTVE mantiene su amenaza de retirarse de Eurovisión si Israel no es vetado, una postura compartida por otros países como Países Bajos, Irlanda y Eslovenia.

Austria busca un equilibrio complicado en Eurovisión 2026, tratando de mantener la participación de Israel mientras convence a países amenazantes de no retirarse.

La 70ª edición del Festival de Eurovisión podría celebrarse sin la participación de España, ya que Austria confirma la viabilidad del certamen sin "uno o dos países".

La 70ª edición del Festival de Eurovisión tiene la mirada en los días 4 y 5 de diciembre, fechas en las que se reunirá la UER (Unión Europea de Radiodifusión) en su Asamblea General.

Unos días en los que se abordará la presencia de Israel en el certamen el año que viene. Por lo pronto, Austria ya se está preparando para no contar con “uno o dos países” en Viena, entre los que está España.

Por lo pronto, el director general de la ORF (la radiotelevisión pública austríaca), Roland Weissmann, está buscando un complicado equilibrio entre contar con la presencia de Israel en Viena 2026 y que los países que han amenazado con su retirada la terminen cumpliendo.

El alto el fuego en Gaza y el posible fin de la guerra ha cambiado completamente el tablero y los cuatro países que amenazaron con marcharse, Países Bajos, Irlanda, Eslovenia y España, están en una situación compleja.

Tras el anuncio de la cancelación de la votación extraordinaria en la que se iba a decidir si Israel era vetado o no en el certamen del año, RTVE ha mantenido su amenaza de retirarse de Eurovisión, de momento.

Durante la presentación del Benidorm Fest, María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE, respondió a esta situación. “La posición de esta casa es muy clara y estamos esperando a lo que pase en la reunión”, declaraba sobre la postura de la Corporación pública.

Por el momento, según fuentes consultadas por EL ESPAÑOL, la cadena pública no ha variado en su propuesta de no estar presente en el certamen musical si el país hebreo no es vetado.

Roland Weissmann en una imagen de archivo. ORF

Situación similar están la irlandesa RTÉ, la neerlandesa AVROTROS y la eslovena RTVSLO. De ahí, que desde el país anfitrión del certamen del año que viene se esté buscando una solución diplomática para que haya un cambio de opinión.

En una entrevista a la agencia de noticias APA, Weissmann ha señalado que busca que Eurovisión 2026 recupere el espíritu original del lema “unidos por la música”. “El festival no es un evento político, sino cultural”, ha defendido el ejecutivo.

Antes de que llegue la Asamblea General de diciembre, tanto Weissmann como el presidente de la Junta Directiva del Consejo de la ORF, Heinz Lederer, están manteniendo conversaciones continuas con las diferentes cadenas. La idea es “persuadir” a los demás miembros de la UER en evitar la retirada.

“Es el momento de la diplomacia, tanto en público como entre bastidores”, ha declarado el ejecutivo. Weissmann ha sido muy claro también en si el país hebreo debe estar o no en Viena: “Queremos que Israel participe”.

Debate en diciembre

Cabe recordar que los días 4 y 5 de diciembre no habrá una votación para decidir si se expulsa a la KAN, la cadena pública israelí, como miembro de la UER. En su lugar, habrá un debate que buscará ser sosegado sobre la presencia del país hebreo en 2026.

Weissmann, además del director general de la ORF, es también miembro del consejo de supervisión de la UER. Además, mantiene una estrecha colaboración con el CEO de la UER, Noel Curran.

JJ durante su actuación en la final del 69 Festival de Eurovisión en el St. Jakobshalle de Basilea Corinne Cumming UER Basilea, Suiza

Con lo cual, el directivo está en una posición mayor para poder convencer a RTVE, RTÉ, AVROTROS y RTVSLO de detener el boicot. “Espero que muchos países participen en el año del 70 aniversario del concurso”, ha afirmado de forma optimista.

No obstante, el propio ejecutivo también contempla la posibilidad de que la retirada se cumpla, incluyendo la ausencia de España. Como miembro del Big 5 (junto con Reino Unido, Francia, Italia y Alemania), su ausencia supondría una pérdida considerable en los presupuestos del certamen.

“Viable económicamente”

En ese sentido, Weissmann ha sido claro: Eurovisión 2026 podrá producirse estén las cadenas que promueven el boicot o no. “El riesgo financiero es muy manejable. Si uno o dos países no participan, es totalmente viable económicamente”, ha asegurado.

Sus palabras también contemplan que España no esté y que el festival vuelva a tener un Big 4. Cabe recordar que, inicialmente, fueron cuatro los países los que formaban parte de este selecto grupo. Su gran aporte económico al certamen hacía que España, Francia, Reino Unido y Alemania pudieran clasificarse automáticamente a la final.

Italia se unió después al grupo, pasando a ser Big 5, cuando decidió volver al Festival de la Canción en 2011. Con lo cual, la UER ya tiene experiencia en contar con sólo cuatro países como los que mayor aporte económico dan al certamen. Por otro lado, Weissmann ha señalado que los gastos de Viena 2026 correrán principalmente por parte de la UER y la ORF, como cadena anfitriona.