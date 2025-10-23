Atresmedia alcanza unos ingresos netos de 696,5 millones de euros

Letras y logo de Atresmedia en lo alto de la sede del grupo de comunicación Atresmedia en San Sebastián de los Reyes, en Madrid Ricardo Rubio / Europa Press

Atresmedia registra en los nueve primeros meses de 2025 alcanzó unos ingresos netos de 696,5 millones de euros y un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 90,2 millones de euros, según ha informado este jueves.

La inversión publicitaria total, que incluye todos los soportes publicitarios, se mantiene en niveles del año anterior. El mercado de la publicidad en televisión decrece un 5,1% (en el periodo enero-septiembre de 2024 el crecimiento del mercado fue excepcionalmente alto), mientras que el medio radio crece un 2,3%, en ambos casos incluyendo sus mercados digitales.

La posición financiera neta del grupo es positiva alcanzando 70,5 millones de euros. En el mes de junio se procedió al reparto del dividendo complementario correspondiente a los resultados del ejercicio 2024, a razón de 0,47 euros por acción en términos brutos, en total 105,8 millones de euros.

El negocio Audiovisual alcanza unos ingresos netos de 643,0 millones de euros. Destaca la evolución “muy favorable” de las áreas del grupo no directamente vinculadas al mercado publicitario, como la Producción y Distribución de contenidos, así como el incremento de Otros Ingresos derivado de la incorporación de nuevas empresas.

Los ingresos netos de publicidad en Contenido Audiovisual en el periodo ascienden a 529,0 millones de euros. Estos ingresos incluyen todos los ingresos publicitarios por comercialización de espacios en los soportes en los que interviene el Grupo (TV lineal, TV conectada, atresplayer, canales digitales, influencers marketing, webs propias y soportes editoriales de terceros).

Sobre el consumo televisivo, el grupo ha destacado que refuerza su posición como "referente" del sector audiovisual español y acumula en los nueve primeros meses de 2025 un nuevo liderazgo. "Con un 26,2% en total día y un 25,6% en , supera en ambas franjas a Mediaset a pesar de tener una canal menos", ha señalado.

Al cierre de septiembre acumula 12 trimestres consecutivos como líder, con un 25,7% de cuota en el tercer trimestre de 2025. En el horario de máxima audiencia (prime time), alcanza 16 trimestres seguidos de liderazgo, registrando un 25,4% en el mismo periodo.

Audiencias

Antena 3 sigue dominando el panorama de cadenas de TV con un 12,8% en el acumulado anual y de nuevo es la cadena más vista y la de mayor fortaleza comercial. Antena 3 es la cadena más vista durante 16 trimestres consecutivos. Con respecto a su principal competidor, señala que consigue una diferencia de 3,2 puntos porcentuales en el total día y 3,8 puntos en la franja de prime time.

La plataforma de vídeo online del grupo, Atresplayer, acumula una media de 2,6 millones de visitantes únicos4. Alcanza en septiembre de 2025 un consumo de casi 20 millones de horas de vídeo y más de 17 millones de usuarios registrados.

Los ingresos de producción y distribución de contenidos que incluyen principalmente las ventas internacionales de contenidos,los ingresos B2C y B2B de la plataforma SVOD atresplayer y el negocio del Cine, alcanzan los 74,1 millones de euros frente a los 67,5 millones de euros del año anterior, un incremento del 9,8%.

Atresplayer premium se mantiene como la plataforma líder de un grupo audiovisual español reforzando su apuesta por el contenido original y exclusivo. Este año ha estrenado series como 'FoQ, la nueva generación', 'Mariliendre', 'Perdiendo el juicio', 'El gran salto' y 'Mar afuera'.

Radio

Por su parte, el negocio radio alcanza en el periodo enero-septiembre unos ingresos netos de 60,3 millones de euros, frente a los 57,7 millones de euros obtenidos en el mismo periodo del año anterior, lo que supone un crecimiento del 4,5%, mejorando el comportamiento del mercado que sube un 2,3%.

Atresmedia radio tiene una audiencia media de 2,9 millones de oyentes. Onda Cero con 2,1 millones de oyentes logra su mejor registro de la última década y mantiene su posición como tercera opción en el ámbito de las radios generalistas. Con respecto a las radios temáticas, Europa FM registra 0,7 millones de oyentes, y Melodía FM 78 mil.

El grupo estima cerrar el ejercicio con una posición de caja positiva cercana a los 50 millones de euros, incluso tras el previsible pago de un dividendo a cuenta del ejercicio 2025 en este próximo mes de diciembre.