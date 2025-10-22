Vocento descarta presentarse al concurso público impulsado por el Gobierno para un nuevo canal en abierto en la TDT

Manuel Mirat destaca la importancia de la diversificación y la expansión en la cadena de valor para enfrentar las caídas de ingresos en el sector de medios.

Vocento no estará entre los grupos de comunicación que opten por la licencia que el Gobierno ha lanzado a concurso para un nuevo canal en abierto en la televisión digital terrestre (TDT). Así lo ha señalado Manuel Mirat, CEO de la compañía.

“No vamos a concursar en la licencia de televisión digital terrestre. Las prioridades que tenemos en la organización son la excelencia en nuestros productos y en el negocio de diversificación de nuestros verticales”, ha declarado el director ejecutivo en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum.

“Nos vamos a enfocar en estos objetivos en los próximos años”, proseguía para remarcar la buena relación que hay entre Vocento y Ábside Media, que opera en radio con la COPE, Cadena 100, MegaStar FM y Rock FM y en televisión con Trece.

“La relación con la COPE es extraordinaria. Estamos intentando establecer nexos de unión. Creo que tenemos mucho que trabajar en común y lo estamos trasladando ya en proyectos y concretándolo. Por lo tanto, mi visión para el futuro es que tenemos que buscar alianzas”, ha expresado.

En lo que Mirat ha querido recalcar es “el sector de los medios, así como el de otras industrias, necesita tener eficiencia”. El consejero delegado ha señalado que Vocento está en medio de un programa de “inversiones en eficiencia” que el grupo comenzó en noviembre de 2024 y que finalizará en diciembre de 2026.

“En estos dos años, vamos a invertir 30 millones de euros en el plan de eficiencia, de los cuales 20 millones ya hemos acometido a fecha de hoy [miércoles 22 de octubre]”, ha anunciado.

“Otro hito es enfocarnos en el modelo de suscripción. Es una nueva propuesta de valor de todos nuestros soportes. ABC lo verá en febrero de 2026, estamos trabajando intensamente sobre ello. A partir de abril, comenzará en el resto de cabeceras, comenzando con El Correo, luego El diario vasco y así las demás”, ha señalado.

Manuel Mirat, CEO de Vocento.

Mirat ha anunciado también una “ordenación de la redacción”. “Dibujamos tres grandes bloques, uno que tiene que ver con la última hora, otro sobre información útil para los lectores y otro sobre análisis, investigación y reportajes”, ha explicado.

Diversificación del mercado

“El primer bloque es atacar los contenidos. El segundo es menos y con mayor profundidad. Creo que los medios de comunicación, en general, estamos publicando un número elevado de información. Publicamos por encima de 300 o 400 noticias al día”, prosiguió.

“Con los datos que tenemos, tenemos que centrarnos en menos noticias pero con mayor impacto y análisis informativo. Que haya más elementos visuales. Llevaremos también un cambio de diseño y de experiencia de usuario, con mucho foco en los modelos de suscripción. Ahí está el mercado del futuro”, ha argumentado.

El director ejecutivo señala la importancia de la diversificación. “Es clave también dentro de los movimientos de los medios de comunicación, que necesita expandirse dentro de su cadena de valor”, ha analizado.

“Nosotros nos expandimos en su día a través de las agencias creativas, del marketing de influencia, de la organización de eventos y del performance marketing. Al final, lo que ayuda es que puedas ofrecer mayor amplitud a los clientes”, ha explicado, poniendo el foco en “desarrollar más verticales”.

Estabilización del sector

Mirat es consciente de que “lo que está pasando en el mercado de los medios de comunicación”. “Si miramos con perspectiva, es que se han producido caídas muy fuertes en el sector en lo referente a ingresos”, analizaba.

“Considero que se va dibujando, de cara a futuro, varios elementos. Hay que ser conscientes de que la audiencia no va a crecer, sino que habrá pequeñas caídas en datos globales”, ha continuado.

“Se ve claramente un cambio tecnológico hacia plataformas de vídeo y de audio. Especialmente el vídeo corto va a tener mucha relevancia. A nivel de ingresos, se producirá una estabilidad de cara a futuro. Eso es una buena noticia”, ha incidido.

Dicho crecimiento vendrá “por los modelos de suscripción” que son “una apuesta por el periodismo”. “Los ingresos van a estar estabilizados, con ligeras caídas pero con audiencias más o menos estables”.