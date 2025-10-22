LaLiga adjudica a RTVE los derechos de emisión de la Copa del Rey y logra incrementar un 15% su valor

RTVE emitió en abierto la final de la Copa del Rey 2024-2025, alcanzando una cuota de pantalla del 49,7% y una audiencia media de 7,279,000 espectadores.

Los beneficios del incremento del 15% en los derechos audiovisuales se destinarán a los clubes participantes en la Copa del Rey.

La final de la Copa del Rey no está incluida en el acuerdo de derechos de emisión adjudicados a RTVE, que se realizó a través del Órgano de Control de la Gestión de los Derechos Audiovisuales de LaLiga.

RTVE ha obtenido los derechos de emisión de 116 partidos de la Copa del Rey 2025-2026, con un incremento del 15% en el valor de las licitaciones.

RTVE vuelve a hacerse con parte de los derechos de la Copa del Rey y seguirá emitiendo la competición durante las temporadas 2025/26 y 2026/27. El Órgano de Control de la Gestión de los Derechos Audiovisuales de LaLiga ha adjudicado un total de 116 partidos a la Corporación, a excepción de la final, y ha logrado incrementar un 15% su valor.

Según informa en un comunicado, LaLiga ha concedido las licencias de emisión recogidas en la Opción A del Lote 1. Son un total de 116 partidos en directo y en exclusiva, a excepción tanto de la fase previa como el partido que decidirá al equipo ganador.

LaLiga recuerda que, según recoge en el Real Decreto 5/2015 que fija el modelo de comercialización de los derechos audiovisuales del fútbol profesional, y a petición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), asumió el proceso de comercialización de los derechos audiovisuales de la Copa del Rey, con la salvedad del partido final.

Por ello, LaLiga puso en marcha el procedimiento de solicitud de ofertas, cuyo plazo de presentación finalizó este miércoles 22 de octubre. Cada propuesta fue analizada por el mencionado Órgano de Control, logrando RTVE alzarse con los derechos.

El incremento del 15% del valor de los derechos audiovisuales irán en beneficio de los clubes que participen en el torneo futbolístico.

En cuanto a los lotes restantes, recuerda que estos se comercializan en régimen de no exclusividad. Son el Lote 4, que corresponde a los partidos de fase previa; los Lotes 2, 3 y 5, que incluyen los resúmenes de cada encuentro, y el Lote 6, que regula la emisión de la competencia en bares y restaurantes (horeca).

En la temporada 2024-2026 de la Copa del Rey, RTVE emitió en abierto la final de la competición, más 15 partidos seleccionados, además de las semifinales. En esa ocasión, la Corporación pública compartió los derechos con Movistar Plus+.

La Copa del Rey refuerza la intención de RTVE de liderar las audiencias con eventos deportivos. La final entre el F.C. Barcelona y el Real Madrid firmó un 49,7% de cuota de pantalla, llegando a los 7.279.000 espectadores de media, cifra que ascendió a los 11,4 millones de televidentes que conectaron en algún momento con el partido.

Si se hace una media de todos los partidos que La 1 de RTVE emitió, el share rondó entre el 27% y el 57% de cuota y entre 3,9 y 7,9 millones de seguidores. Con estas cifras, la Copa del Rey se convirtió en uno de los eventos televisivos más seguidos de la temporada 2024-2025.