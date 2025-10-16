El Español, segundo periódico más leído de la prensa española en septiembre pese a sufrir una oleada de ciberataques

Las claves nuevo Generado con IA El Español se posiciona como el segundo periódico más leído en España en septiembre, a pesar de sufrir una serie de ciberataques destinados a perjudicar su audiencia. Los ciberataques incluyeron suplantación de identidad, phishing y manipulación del píxel de Facebook, que afectaron severamente el tráfico del periódico desde Google. El equipo técnico de El Español logró bloquear los ataques y recuperar progresivamente el tráfico afectado, mientras que las autoridades investigan los incidentes. A pesar de estas dificultades, El Español mostró una notable recuperación, ascendiendo al segundo lugar tras una remontada en la segunda quincena de septiembre.

Después de 25 meses consecutivos al frente de la prensa nacional, EL ESPAÑOL fue el segundo periódico más leído según el ranking elaborado por el medidor oficial, GfK Dam, el pasado mes de septiembre.

El periódico dirigido por Pedro J. Ramírez firmó en septiembre un empate técnico con el diario El Mundo, que logró una ventaja de apenas 40.000 usuarios únicos. Todo ello a pesar de que sufrimos una cadena de ciberataques que buscaban hundir nuestra audiencia y suplantar nuestra identidad.

EL ESPAÑOL cerró el mes de septiembre con un total de 17.952.887 usuarios únicos, por los 17.996.330 logrados por el periódico de Unidad Editorial. Ya por detrás, El Confidencial consolidó la tercera plaza con 17.720.425 y ABC terminó en la cuarta posición con 17.572.580.

Los hechos denunciados, que están siendo investigados por la Unidad de Delitos Informáticos de la Guardia Civil, consistieron en una ofensiva basada en cinco frentes:

- Una suplantación de identidad mediante un proxy malicioso y un ataque de intoxicación SEO.

- La apropiación de credenciales para realizar envíos de correos phishing.

- Denuncias falsas masivas contra nuestras publicaciones en redes sociales.

- Manipulación del píxel de Facebook (Meta).

- Un intento de estafa a la dirección del periódico a través de correos electrónicos.

Los ciberataques comenzaron el 20 de agosto a través de una operación encubierta contra la CDN, encargada de distribuir nuestros contenidos, y causaron un abrupto descenso del tráfico procedente de Google de hasta el 80%.

Un servidor intermedio replicaba la home de EL ESPAÑOL en un dominio completamente ajeno a nosotros y que, al mismo tiempo, alojaba material pornográfico.

El contenido reproducido en ese proxy provocaba que los usuarios que entraban pudieran ver, de forma aleatoria, la información de EL ESPAÑOL o pornografía. Además, ese servidor intermedio hacía llamadas 'en tiempo real' a nuestro servidor para descargar nuestros recursos estáticos.

De esta manera, Google interpretó que todos nuestros contenidos estaban relacionados con páginas excluidas por sus políticas de búsqueda y distribución. Así, el buscador vinculó el dominio de EL ESPAÑOL al sitio malicioso y dejó de indexar nuestras noticias.

Una vez identificado y localizado el ataque por nuestro departamento técnico, se procedió a bloquear las IPs relacionadas con el proxy malicioso y se migraron los datos para incrementar su seguridad. Desde ahí, Google dejó de considerar nuestro contenido como poco apropiado, aunque el tráfico procedente de sus servicios tardó varios días en recuperarse de forma paulatina y progresiva.

En paralelo, los responsables de ciberseguridad del diario detectaron que nuestra CDN estaba siendo atacada a través de otros tres dominios maliciosos o de contenido pornográfico. Agresiones que lograron ser repelidas y bloqueadas.

Los responsables de tecnología de EL ESPAÑOL también detectaron el robo de dos credenciales de correos electrónicos corporativos con el objetivo de lanzar ataques phishing.

La rápida intervención de nuestros técnicos logró bloquear los envíos de emails y recuperar el control de las cuentas. A día de hoy no existen evidencias ni indicios de que los sistemas hayan sido comprometidos ni de que haya existido ningún tipo de exposición de datos personales.

La coincidencia temporal de todas estas agresiones presuntamente delictivas sufridas por EL ESPAÑOL, puede conducir a la hipótesis de que exista algún tipo de coordinación mediante la elaboración de un plan concertado por sus autores.

Los ataques, además, han supuesto un riesgo reputacional para EL ESPAÑOL y también consideramos la posibilidad de que puedan guardar relación con la línea editorial de nuestro periódico, y supongan un ataque a la libertad de expresión y a la libertad de nuestra empresa informativa.

Remontada

A pesar de todo lo anterior, la segunda posición del periódico de Pedro J. Ramírez llega después de una remontada en la segunda quincena del mes de septiembre, ya que tras los primeros 15 días ocupaba la cuarta posición a más de 400.000 usuarios únicos de ABC y El Confidencial y a más de 600.000 de El Mundo.

Septiembre fue un mes de alta intensidad informativa, con las protestas contra Israel por la situación en Gaza que llegaron a impedir el desarrollo de la última etapa de la Vuelta a España en Madrid o a la suspensión del acuerdo comercial de la UE con el país hebreo; la decisión de los jueces de mandar al banquillo tanto al fiscal general como al hermano de Sánchez; la polémica por los fallos de las pulseras antimaltrato o la victoria de Carlos Alcaraz en el US Open.

Previamente a los ciberataques, EL ESPAÑOL acumulaba 25 meses consecutivos como líder absoluto de la prensa española, una trayectoria nunca vista para un diario europeo de calidad. Tampoco se ha dado nunca que un diario digital ostente la primera posición en los principales índices de audiencia sin el respaldo de una edición impresa detrás.