Spotify sella una alianza con Netflix para impulsar la producción de pódcasts en vídeo y competir con YouTube

La alianza comenzará en EE.UU. y se expandirá globalmente, marcando un nuevo capítulo para el podcasting.

Los pódcasts abarcarán temáticas como deporte, cultura, y true crime, sin anuncios para los suscriptores de Netflix.

Netflix se lanza oficialmente al negocio de los pódcasts. El gigante del streaming ha firmado un acuerdo con Spotify para ofrecer una selección de este tipo de contenidos. Harán competencia directa a YouTube.

El acuerdo se hará efectivo en 2026. Netflix busca zambullirse en un formato que ha cobrado especial relevancia en los últimos años por su habilidad para fidelizar a oyentes. Mientras, para Spotify supone un paso más en su consolidación como servicio en streaming musical.

En el caso de Netflix, la plataforma nunca se había atrevido hasta el momento con los pódcast. El acuerdo inicial señala que serán 16 los programas que estarán incluidos en el acuerdo, todos ellos producidos por Spotify Studios o The Ringer.

The Ringer, de Bill Simmons, es una de las compañías que más suscriptores tiene en el mundo y que el gigante del audio de origen sueco adquirió en 2020. Los pódcasts que se escucharán y (previsiblemente) verán en Netflix abarcan desde deporte a cultura, true crime o lifestyle.

Entre ellos, está confirmado que esté The Bill Simmons Podcast, en el que Simmons, Chris Ryan, Sean Fennessey y otros tertulianos debaten y analizan minuciosamente más de 300 películas clásicas. También estará el pódcast sobre sucesos Serial Killers.

Por el momento, ninguno de los pódcasts tendrá anuncios asociados, incluso en el caso de los usuarios de Netflix que estén suscritos al plan con publicidad. Esta condición se extenderá a todos los títulos de Spotify que vayan uniéndose a Netflix.

El acuerdo entre ambos servicios en streaming comenzará en Estados Unidos y se expandirá al resto del mundo. Esta alianza, además, es una manera de hacer competencia directa a YouTube.

Vista de la sede de Netflix en Los Ángeles, California, en una fotografía de archivo. Christian Monterrosa EFE

“Estos títulos complementarán la programación actual de Netflix. Abrirán nuevas audiencias y una distribución más amplia para los programas”, informaron ambas empresas en un comunicado conjunto.

La competencia de ambas firmas y su objeto de deseo (en cifras) es Youtube. La popular marca se ha convertido en una de los que más visionados tiene gracias a que acoge pódcasts con imagen. Esto le ha permitido fidelizar a oyentes que buscan no sólo escuchar a los locutores, sino también verlos.

Según un estudio reciente de la emisora y empresa de audio Cumulus Media, el 72% de los oyentes de pódcast prefiere ver los programas, no sólo escucharlos.

“La línea entre el pódcast y los programas de entrevistas se está difuminando. Queremos trabajar con grandes creadores en todos los medios que los consumidores adoren. Y los pódcasts se han vuelto mucho más centrados en el vídeo”, afirmaba Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix, a Variety tras darse a conocer el acuerdo.

“Esta alianza marca un nuevo capítulo para el podcasting”, ha declarado Roman Wasenmüller, vicepresidente y director de pódcasts de Spotify. “Abre una oportunidad de distribución completamente nueva”.