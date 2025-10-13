Muere a los 93 años Luis Ángel de la Viuda, histórico director del diario 'Pueblo' y de TVE

Luis Ángel de la Viuda en una entrevista concedida a EL ESPAÑOL en 2023. Sara Fernández

El periodista Luis Ángel de la Viuda ha muerto este lunes a los 93 años. Fue director de 'Diario Pueblo' tras la salida de Emilio Romero, dirigió los informativos de Radio Nacional, fue adjunto en RTVE y lanzó Antena 3 junto con Manuel Martín Ferrand.

La Asociación de la Prensa de Madrid ha confirmado su fallecimiento a través de X.

En el mensaje publicado en redes sociales informan de que sus restos mortales permanecerán en el tanatorio de La Paz en Tres Cantos desde las 13:00 horas de hoy y mañana martes será enterrado en su ciudad natal, Burgos.

En la entrevista que concedió a EL ESPAÑOL en 2023 desgranaba sus recuerdos y relataba su experiencia en la profesión, haciendo referencia a su época en 'Pueblo': "Le diría que Pueblo fue un lugar donde se hizo gran periodismo, pero que yo no pondría de modelo", le contaba entonces a Daniel Ramírez.

La periodista Rosa Villacastín ha escrito un mensaje en X haciéndose eco de la noticia: "Ha fallecido Luis Ángel de la Viuda, una muy buena persona, fue director del Diario Pueblo en una época difícil, tras la salida de Emilio Romero, con una redacción muy ideologizada".

"Espero que el tránsito haya sido dulce. Todo mi afecto a sus hijas", concluye.

Además de su labor en la dirección de Pueblo y jefe de informativos y de programas de RNE, De la Viuda ejerció de columnista en ABC, así como también en otros rotativos como Diario 16 o El Mundo.

“La Junta Directiva lamenta profundamente su irreparable pérdida y transmite su más sentido pésame a familiares, compañeros y amigos”, ha lamentado la APM en sus redes sociales.

Antiguos compañeros suyos se han sumado a las palabras de pésame de forma pública. “Un hombre extraordinariamente cordial y sabio. Estuvo en activo hasta hace muy poco. Descanse en paz”, expresaba el periodista John Müller en sus redes sociales.

Licenciado en Derecho y en Ciencias de la Información, su primer trabajo como periodista fue en La Voz de Castilla. Además de director de programas en TVE durante los gobiernos de Adolfo Suárez, ocupó cargos directivos en Atresmedia.

En este ámbito, fundó Radio 80, que fue una cadena especializada en grandes éxitos de los años 60, 70 y 80. Esa emisora fue el germen de lo que pasó a ser M80 Radio y lo que es actualmente Los 40 Classic.

Fundador de UTECA

Ejerció de director de revistas como SP y Teleradio tras sus primeras colaboraciones en prensa, mostrando una versatilidad admirada por sus compañeros de profesión.

Socio de honor de la APM, donde participó en su Junta Directiva durante casi 20 años, fue vicepresidente primero y tesorero de la asociación.

De la Viuda fue fundador de la Unión de Televisiones Comerciales (UTECA) y la Academia de las Ciencias y las Artes de la Televisión. Entre sus galardones, figuran el Premio Ondas, el Báculo de Honor de la Federación de Peñas de San Lesmes y otras distinciones en su tierra natal, como el título de ‘Burgalés de pro’.