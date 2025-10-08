Unidad Editorial ultima el lanzamiento de un magacín político y otro de deportes en el relanzamiento de Veo7

Las claves nuevo Generado con IA Unidad Editorial planea lanzar dos nuevos magacines en Veo7, uno centrado en política y otro en deportes, para este otoño. Veo7 busca diversificar su contenido más allá de cine y series, apostando por programas en directo con un enfoque de autor. El canal ha logrado una audiencia media del 0,5% en septiembre, superando a otros canales temáticos similares en la TDT.

El regreso de Veo7, en el canal de la TDT propiedad de Unidad Editorial, sigue tomando forma. El grupo editor de El Mundo, Marca y Expansión ha anunciado que prepara la producción de dos magacines, uno centrado en política y otro en deportes, para reforzar la programación de la cadena.

Ambos formatos verán la luz a partir de este otoño y serán producciones que busquen aprovechar las instalaciones existentes en Unidad Editorial, como el plató y la redacción audiovisual que ya se utilizan para las noticias en vídeo o los pódcasts.

Según señala El Confidencial Digital, la intención es ir más allá del contenido grabado dedicado a cine y series que está emitiéndose actualmente en el canal desde su regreso a la TDT el pasado 18 de junio, ocupando el dial que tenía Gol Play.

El objetivo es ofrecer programas en directo y también con un enfoque de autor, apostando tanto por la actualidad política como deportiva en dos magacines diferentes. Por otro lado, se seguirá apostando por la emisión de cine y series, enfocándose en títulos clásicos que evoquen a la nostalgia.

En este retorno de Veo7 y en lo referente a la apuesta de nuevos formatos en directo, Unidad Editorial tiene como referente uno de sus pódcasts más consolidados: El Mundo al día, con Javier Attard.

Logo de Veo7. Unidad Editorial

Nacido en junio de 2021, el formato radiofónico cuenta con más de 1,5 millones de descargas al mes y provocó que su conductor, Javier Attard, recibiese el pasado mes de abril el XVI Premio ‘Lolo’ de Periodismo Joven.

El pódcast, a lo largo de estos cuatro años, ha conseguido posicionarse entre los más escuchados del grupo. La estrategia a corto plazo con Veo7 es replicar el modelo que tienen BeMad y Paramount Network, apostando tanto por títulos de cine y televisión míticos como producciones contemporáneas conocidas.

Ahora bien, Unidad Editorial busca ir a más al apostar por nuevo contenido en directo para seguir escalando en el ranking de la TDT. Estando aún en fase de consolidación, Veo7 tuvo una audiencia media de 0,5% de cuota de pantalla el pasado mes de septiembre, según datos de Kantar Media.

Cambio de modelo

Si bien sus cifras son todavía discretas, en sus cuatro meses de vida ha conseguido sobrepasar a otros canales temáticos similares como BOM Cine, que tiene de media un 0,3% de share y se ha quedado a 0,4 puntos de la media de los canales infantiles Boing y Clan.

En este contexto de relanzamiento, el grupo ha contado con el asesoramiento de GECA para perfilar el tipo de contenido y adaptarse a las demandas actuales del público, buscando así una potencial fidelización de cara al largo plazo.

Según datos de Dos30’, el haber conseguido aparecer en el ranking de la TDT en sus primeros cuatro meses de vida hace que se interprete como una señal positiva.