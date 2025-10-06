Banijay impulsará sus grandes títulos de televisión con experiencias de "realidad virtual" y eventos en vivo

Imagen de una de las pruebas de la edición argentina de 'MasterChef'. Banijay Group

Banijay Entertainment se ha erigido como una de las productoras más importantes del mundo. La compañía francesa está reforzando su estrategia de crecimiento, apostando por diversificar sus franquicias de éxito y convertirlas en experiencias de “realidad virtual” o eventos en vivo.

Así lo ha anunciado Marco Bassetti, CEO de Banijay, quien será galardonado con el Premio Variety Vanguard en la conferencia MIPCOM Cannes que tendrá lugar entre el 13 y el 16 de octubre.

La productora ha optado por diversificar su concepto de industria audiovisual, tras haberse hecho con la empresa Balich Wonder Studios y Lotchi, grupo especializado en el entretenimiento en vivo y creadores de la experiencia inmersiva Luminescence. Además de entrar como accionista minoritario del grupo de marketing global Independents.

Banijay está detrás tanto de famosos programas de telerrealidad como MasterChef, La isla de las tentaciones, Supervivientes o Gran Hermano, como de aplaudidas series como Black Mirror o Peaky Blinders, ambas convertidas en títulos emblemáticos de la plataforma Netflix.

Por ello, ha buscado rentabilizar dichas marcas a través de las experiencias en vivo e inmersivas. Este tipo de entretenimiento ha sido una fuente importante de crecimiento para la productora.

Durante el primer semestre de 2025, las experiencias en vivo han generado 173 millones de euros, con un incremento interanual del 15,4%. Entre sus planes, está el de realizar este tipo de experiencias inmersivas tanto con programas como Supervivientes o MasterChef o ampliar el universo transmedia de sus ficciones.

Alberto Gras, concursante de 'MasterChef 8'. RTVE

“Hace unos años, decidimos no ser sólo una productora, sino una empresa de medios. Necesitamos crear contenido en torno a nuestras propiedades intelectuales”, defiende.

“Sería una oportunidad perdida si no creábamos un campamento de Supervivientes, una experiencia de realidad virtual de Black Mirror o eventos en vivo inspirados en Peaky Blinders o MasterChef”, ha afirmado en una entrevista para Variety.

“No sólo queremos ser titulares de licencias, sino también operarlas, con eventos basados en nuestras franquicias”, declaraba, así como “atraer a otras productoras con sus propias marcas que quieran crear experiencias en vivo similares”.

Banijay y el cine

Desde que Bassetti tomó el mando de la potencia mediática de Stéphane Courbit en 2013, ha guiado a la compañía a través de varias transformaciones importantes. La más notable fue la adquisición de la poderosa Endemol Shine en medio de la pandemia en 2020.

La empresa sigue expandiéndose también en la industria cinematográfica. Recientemente, Banijay logró que una de sus películas, la cinta francesa À pied d’œuvre de Valérie Donzelli, se alzase con el premio al mejor guion en la 82 edición del Festival de Venecia.

A ello se ha sumado el estreno de la cinta Diamanti de Ferzan Özpetek, que se convirtió en una de las películas más taquilleras del cine italiano en 2024.

Sin embargo, Bassetti ha señalado que no busca invertir más en el sector cinematográfico, sino explotar sus franquicias más famosas diversificando su modelo de negocio.

Fotograma de la película italiana 'Diamanti', de Ferzan Özpetek. A Contracorriente Films

“Al final del día, nos centramos mucho en la calidad y en ofrecer buenos resultados a nuestros accionistas. Por lo que estamos mucho más interesados ​​en ofrecerles un muy buen resultado final que en ganar un Oscar o un León de Oro en Venecia”, expresaba en la misma entrevista.

No obstante, también reconoce un cambio de tendencia en lo referente a ficción. “Estamos viendo mucha más demanda de películas, y creo que ha habido demasiadas series que repiten las mismas historias y estiran las tramas, así que habrá un reajuste”, ha explicado.

Los eventos deportivos

Bassetti ha visto también un nicho lucrativo en los eventos deportivos. El CEO ha puesto el ojo en productos derivados como documentales o crónicas de grandes eventos. “Las inversiones en derechos deportivos alcanzaron los 60 000 millones de euros”, argumentaba.

“Eso supone que un 10% se destinaría a la producción de contenido relacionado. Una cantidad más que considerable”, apuntaba.

A diferencia de otras grandes empresas de medios como ITV o Fremantle, las cuales se han enfrentado a las dificultades de la industria en los últimos dos años, Banijay ha tenido cifras sólidas, además de cotizar en la bolsa de Ámsterdam.

Los resultados del segundo trimestre mostraron un aumento del 3% en los ingresos respecto a 2024, alcanzando los 1.130 millones de euros, con unos ingresos semestrales de 1.420 millones de euros, con un EBITDA ajustado que aumentó un 6% hasta los 208 millones de euros.

Bassetti, además, insistió en rechazar una posible adquisición de ITV Studios. “El mercado de fusiones y adquisiciones no es una prioridad para nosotros actualmente. Estamos contentos con nuestra situación actual y creo que tenemos el tamaño adecuado y la gente adecuada al mando”, expresaba.