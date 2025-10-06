La Auditoría de RTVE señala "infracciones graves" en el incumplimiento del contrato con Loterías por 'La Revuelta'

Emisión de los sorteos de la Lotería como sección dentro de 'La Revuelta'. RTVE

El llamado caso Loterías contra La Revuelta ha vivido su episodio final. La Auditoría de RTVE ha confirmado que la emisión fuera del horario contractual acordado con la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) incurrió en “infracciones graves”.

No obstante, las sanciones no se producirán, dado que el expediente está prescrito. El llamado caso Loterías se produjo después de que la dirección de RTVE, en ese momento bajo el liderazgo de Concepción Cascajosa, decidió retrasar la emisión de los sorteos de Lotería para beneficiar las audiencias de La Revuelta.

En el contrato entre la SELAE y RTVE, que constaba de 57.200.000 euros por dos años de licitación, se especificaba el momento exacto en el que la Corporación debía retransmitir el sorteo de Lotería.

Sin embargo, dado que provocaba un efecto de arrastre negativo en las cifras del programa presentado por David Broncano, el cual acaba de estrenarse en el access prime time de La 1 y estaba obteniendo datos de audiencia excepcionales, la dirección de RTVE, deliberadamente, optó tanto por retrasar la emisión de los sorteos o, incluso, dejar de retransmitirlos.

La propia Corporación pública, de manera interna, llegó a reconocer que incumplió el contrato con SELAE durante 8 días y que otros 14 más hubo un retraso notable en el horario de emisión. Consta que, durante los meses de septiembre y diciembre de 2024, el Ente no emitió los sorteos en el horario acordado, entre las 21:45 y las 22:30 horas.

El incumplimiento del contrato conllevó a que RTVE dejase de ingresar un millón de euros. La llegada de José Pablo López a la presidencia de la Corporación, así como la intervención de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, evitó que la cadena pública perdiese el contrato con SELAE.

Además de renovarse, se acordó un horario más amplio para emitir el sorteo, entre las 21:45 horas y la medianoche. En esos meses, el programa de Broncano llegó a introducir el sorteo como si fuese una sección más.

Sin embargo, eso no impedía que hubiera un expediente abierto por Loterías, el cual ascendía a 1,5 millones de euros. Después de RTVE lanzase sus alegaciones, la cifra se quedó en 1.025.325 euros en cuestión de penalizaciones.

Denuncias al Comité Ético

En principio, el caso quedó allí. No obstante, después una serie de publicaciones de El Mundo sobre estas irregularidades, el Comité Ético de RTVE recibió tres denuncias entre febrero y marzo de este año, donde se dejó constancia de estas infracciones e ilegalidades relacionadas con el incumplimiento del contrato.

La Auditoría de RTVE inició una investigación al recibir dichas demandas. Con la investigación terminada, se ha concluido que RTVE incurrió en “infracciones graves” durante esos cuatro meses con la SELAE y que se comunicaron a la Dirección de Recursos Humanos de la Corporación.

En dichas infracciones, se han visto implicados dos directivos del Ente: Gemma Sánchez Pareja, directora de Antena de RTVE, y Javier González Núñez, director comercial de RTVE.

No obstante, el caso ha quedado archivado, dado que el expediente ha prescrito. Así lo señala la Dirección de Recursos Humanos, según señala El Mundo, aludiendo al artículo 60.2 del Estatuto de los trabajadores.

Archivo por prescripción

El motivo de que dichas “infracciones graves” queden impunes se deben al “enorme retraso en tramitación e investigación del expediente”, señalan fuentes al mismo rotativo. El plazo de resolución de los expedientes debe ser de 30 días.

Aunque había posibilidades de que se amplíen dichos plazos y este expediente lo tenía, dada la complejidad del asunto y de la falta de colaboración de parte de los implicados, no se informó debidamente a los denunciantes de las ampliaciones de los plazos. De esta manera, el caso se ha archivado.

A pesar de que el incumplimiento del contrato conllevó a una pérdida de un millón de euros al Ente y que dicha auditoría reconoce que hubo “infracciones graves” en las que hubo posibilidad de vulnerar el derecho civil, mercantil y administrativo, la investigación se ha cerrado sin consecuencias reales para los implicados.