Telefónica ultima la revolución de Movistar+ con más formatos y acuerdos de coproducción con plataformas o televisiones

Marc Murtra, presidente de Telefónica, y su equipo están ultimando la elaboración del nuevo plan estratégico de la compañía, que se conocerá el próximo 4 de septiembre. Un trabajo en el que se encuentran inmersas también sus distintas áreas de negocio. Incluida su plataforma de televisión Movistar Plus+.

Daniel Domenjó, quien se incorporó como consejero delegado de Movistar Plus+ hace poco más de seis meses, se encuentra inmerso en el diseño de una nueva hoja de ruta para la plataforma de televisión con el objetivo de seguir aumentando su base de clientes y mejorando la rentabilidad de sus proyectos.

Para lograr su objetivo, el CEO de la plataforma aboga por ampliar la oferta de contenidos, con más programas de entretenimiento o docurealities; abrirse al público más joven y generalista, y cerrar nuevas alianzas de coproducción con otras plataformas o cadenas de televisión, tanto dentro como fuera de España.

Los planes de Domenjó no pretenden romper con todo lo desarrollado por la anterior dirección de Movistar Plus+, liderada por Sergio Oslé y Cristina Burzako, sino ampliar el alcance de la plataforma y llegar a nuevos públicos.

Presentación de la temporada de Movistar Plus+ en FesTVal. Movistar+

En un evento celebrado a principios de verano con 400 profesionales de la industria audiovisual en España, tanto Domenjó como Javier de Paz, presidente de Movistar Plus+, confirmaron la apuesta de Telefónica por seguir siendo el motor del sector en España.

"De eso va esta aventura, de construir sobre la base de lo excelente que se ha hecho en el pasado para proyectar un futuro en el que lleguemos a nuevos públicos, con nuevos formatos y nuevos géneros que nos permitan atraer a los suscriptores que todavía no tenemos", señaló.

Entretenimiento

En una entrevista publicada en Variety, Domenjó ha concretado algunos de esos planes. Uno de ellos es una mayor apuesta por el entretenimiento y, en concreto, por formatos y géneros en los que no están presentes en la compañía, "sobre todo" docurealities o un híbrido entre ficción y documental.

“Estamos compartiendo la idea con la división de no ficción de Movistar Plus+, dirigida por Hugo de Tomás; con TBS (Tech Brand Stories), asociada a Movistar Plus+, y con todos los productores de España”, añade.

A este respecto, adelanta que están desarrollando ya dos ideas para programas de entretenimiento, una de ellas un docureality.

Esta mayor apuesta por el entretenimiento, pero sin abandonar su estilo de autor y su marca consolidada de productos audiovisuales premium, se enmarca en su apuesta por llegar a audiencias más jóvenes y consumidoras de contenidos más generalistas.

Producción

Otro de los pilares de la nueva hoja de ruta será la búsqueda de socios para la producción de contenidos. Como ejemplo, la alianza con la francesa Arte, con la que alcanzó un acuerdo para que participe en la producción de la serie Anatomía de un instante.

Un proyecto que llegó justo un año después del anuncio de coproducción de Los años nuevos de Rodrigo Sorogoyen y tras el acuerdo de distribución de La Mesías y Querer. Para Domenjó esta alianza es el "matrimonio más natural posible" y suma tanto espectadores como valor de marca.

A este respecto, también aboga por replicar esta estrategia con otros posibles socios como Warner, ITV, Paramount, ViX o Dynamo en Colombia. De hecho, remarca que ya están conversando con potenciales socios en países como Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Italia e incluso España.

El consejero delegado de Movistar Plus+ defiende que la coproducción es "necesaria" tanto por motivos de inversión y presupuesto como para desarrollar un modelo de negocio que permita adaptar con naturalidad sus ideas fuera de España y adaptar las ideas de otras compañías a nuestro país.

En esta línea, también se muestra abierto a compartir acuerdos y ventanas de emisión con las televisiones de España, tanto públicas como privadas. "Un buen acuerdo o una coproducción con emisoras en abierto en España puede generar buenas producciones y compartir presupuestos", asegura.

Incluso no descarta alianzas con las grandes plataformas de streaming internacionales. "¿Una producción con Netflix o Amazon Prime Video? ¿Por qué no? Hemos hablado con ellos y son muy muy receptivos", admite.

Con todos estos planes, Domenjó se ha marcado como objetivo crecer en el futuro ampliando el enfoque de Movistar Plus+. "Necesitamos suscriptores, espectadores y hacer más ruido", subraya. Los detalles de cómo lo logrará, para después del 4 de noviembre.