La familia Murdoch alcanza un acuerdo sobre la sucesión y cierra su batalla legal por el control del imperio mediático

La familia del magnate Rupert Murdoch ha puesto fin a su batalla legal por la sucesión en el imperio mediático. Lachlan Murdoch, el hijo mayor del empresario, será finalmente quien lleve las riendas de Fox News y News Corp, mientras que sus hermanos Prudence, Elisabeth y James abandonarán la empresa familiar.

Según recoge EFE, el acuerdo alcanzado este lunes por los miembros de la familia pone fin a la disputa que se originó en 2024, cuando el patriarca de los Murdoch, de 94 años, intentó cambiar los términos del fideicomiso familiar.

Con esta modificación, el empresario pretendía que, después de su muerte, las empresas que forman parte del conglomerado mediático estuvieran bajo control de Lachlan, a quien eligió como sucesor, y alejar así del poder a otros tres hermanos.

Según el comunicado emitido por la familia, los hijos del magnate han logrado cerrar un "acuerdo mutuo" que pone fin al litigio familiar y confirma a, Lachlan Murdoch, quien ya preside Fox News y News Corp desde la retirada de su padre en 2023, al frente de los negocios.

Por su parte, sus hermanos Prudence, Elisabeth y James abandonarán la empresa familiar y se desprenderán de todas sus acciones. A cambio, recibirán unos 1.000 millones de dólares (unos 850 millones de euros al tipo de cambio actual), según han indicado fuentes conocedoras a la CNN.

Fideicomiso

Rupert Murdoch creó el fideicomiso a finales de los años 90 con el objetivo de dar un control equitativo sobre sus negocios a sus cuatro hijos mayores.

Sin embargo, con los cambios realizados en el 2024, el magnate buscaba bloquear la interferencia de esos tres hermanos de Lachlan, más moderados políticamente, para preservar su línea editorial conservadora.

Según el acuerdo, que cambia los planes sucesorios establecidos por aquella entidad, Prudence, Elisabeth y James Murdoch venderán sus acciones en las empresas en los próximos seis meses y no podrán comprar ninguna más, lo que confirma su salida del imperio mediático.

Los tres hermanos se opusieron a los movimientos de Rupert Murdoch secundados por Lachlan. Sin embargo, el año pasado un juez del tribunal Reno (Nevada) donde transcurría la batalla legal dio la razón a estos, por lo que la resolución en favor del sucesor elegido supone un giro de guion.

Lachlan y dos hermanastras pequeñas, Grace y Chloe, que son hijas de Rupert Murdoch y su tercera esposa, Wendi, tendrán acciones en otro nuevo fideicomiso que controla las empresas, indica la nota.