'La 2 Cataluña' arrancará el lunes 13 de octubre y tendrá la mayoría de la programación en catalán
Como adelantó este medio, el nuevo canal cuenta con un presupuesto de 11 millones de euros.
RTVE ha revelado que el 13 de octubre arrancará oficialmente La 2 Cataluña bajo la denominación de 2Cat. Se trata de un canal que tendrá programas propios cuyos contenidos estarán, muy mayoritariamente, en catalán. Con excepciones como Malas Lenguas y Cifras y Letras, como anunció este periódico.
"RTVE Catalunya se prepara para una fecha histórica: el 13 de octubre arranca oficialmente La 2 Cataluña (2Cat)", indica en un comunicado el ente público.
"Con una nueva programación que recoge el legado de más de 60 años de historia de RTVE en Cataluña y lo proyecta hacia el futuro con una televisión moderna, atractiva y en directo", añade.
"La nueva oferta televisiva apostará por franjas en vivo cada mañana y cada tarde, junto a nuevos formatos que serán el espejo de una Cataluña plural y diversa, reforzando el compromiso de RTVE con la cultura, la lengua y la ciudadanía".
El presupuesto para esta nueva aventura es de 11 millones de euros, y contempla un mix de producción propia y contratos a productoras externas.
La programación prevista en este momento contempla emitir Café d' idees de Gemma Nierga entre las 8 y las 11 de la mañana. A continuación habrá otro programa magazine que se extenderá, aproximadamente, hasta las 13 horas y cuyo nombre será Café macchiato.
Las tardes serán para L'Altaveu, con Danae Boronat, y el cierre de la jornada se hará con el magazine informativo El vespre.
Por otro lado, y coincidiendo con la Diada, RTVE Cataluña empieza nueva temporada el jueves 11 de septiembre.