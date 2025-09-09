'La 2 Cataluña' arrancará el lunes 13 de octubre y tendrá la mayoría de la programación en catalán

Danae Boronat, presentadora de L'altaveu de La 2 en Cataluña en una imagen de archivo. RTVE

RTVE ha revelado que el 13 de octubre arrancará oficialmente La 2 Cataluña bajo la denominación de 2Cat. Se trata de un canal que tendrá programas propios cuyos contenidos estarán, muy mayoritariamente, en catalán. Con excepciones como Malas Lenguas y Cifras y Letras, como anunció este periódico.

"RTVE Catalunya se prepara para una fecha histórica: el 13 de octubre arranca oficialmente La 2 Cataluña (2Cat)", indica en un comunicado el ente público.

"Con una nueva programación que recoge el legado de más de 60 años de historia de RTVE en Cataluña y lo proyecta hacia el futuro con una televisión moderna, atractiva y en directo", añade.

"La nueva oferta televisiva apostará por franjas en vivo cada mañana y cada tarde, junto a nuevos formatos que serán el espejo de una Cataluña plural y diversa, reforzando el compromiso de RTVE con la cultura, la lengua y la ciudadanía".

El presupuesto para esta nueva aventura es de 11 millones de euros, y contempla un mix de producción propia y contratos a productoras externas.

La programación prevista en este momento contempla emitir Café d' idees de Gemma Nierga entre las 8 y las 11 de la mañana. A continuación habrá otro programa magazine que se extenderá, aproximadamente, hasta las 13 horas y cuyo nombre será Café macchiato.

Las tardes serán para L'Altaveu, con Danae Boronat, y el cierre de la jornada se hará con el magazine informativo El vespre.

Por otro lado, y coincidiendo con la Diada, RTVE Cataluña empieza nueva temporada el jueves 11 de septiembre.