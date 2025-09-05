Prisa despide al veterano periodista deportivo Alfredo Relaño tras 49 años en el grupo

El grupo Prisa ha despedido a Alfredo Relaño tras una larga trayectoria de 49 años. El veterano periodista deportivo finalizó su relación laboral ayer jueves 4 de septiembre, según confirman a este periódico fuentes del grupo de comunicación propietario de El País.

Su salida se enmarca dentro de un “proceso de transformación que ya se anunció en mayo”, señalan dichas fuentes.

Relaño (Madrid, 1951) ha estado vinculado al grupo Prisa desde 1976, año en el que entró en El País como redactor de deportes, sección de la que fue redactor jefe de 1985 a 1987.

También trabajó para la Cadena Ser, donde al final de la década de los 80 puso en marcha el mítico espacio nocturno 'El larguero'.

Además, fue director de deportes de Canal Plus de 1989 a 1996. Fue en ese año cuando se hizo cargo del periódico deportivo As.

En abril de 2019, Relaño abandonó el cargo de máximo responsable del diario deportivo, que había dirigido durante 23 años. Su puesto lo asumió Vicente Jiménez.

En los últimos años el veterano periodista deportivo se limitaba a trabajar como autónomo para Prisa, ejerciendo de analista deportivo en la Cadena Ser, As y El País.