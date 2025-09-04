Dazn emitirá las competiciones de la ACB los próximos cinco años y ofrecerá un partido de la Liga Endesa en abierto

Dazn se ha adjudicado los derechos para emitir todas las competiciones de la ACB durante las próximas cinco temporadas y se ha comprometido a ofrecer un partido de la Liga Endesa en abierto cada jornada.

La liga de baloncesto profesional de España ha sellado una alianza estratégica con la plataforma de streaming, lo que confirma su ruptura con Movistar, que se ha encargado de la retransmisión de sus partidos durante las últimas temporadas.

Según un comunicado, Dazn tendrá en exclusiva los derechos de retransmisión de la Liga Endesa, la Supercopa Endesa y la Copa del Rey durante los próximos cinco años, tanto para España como para varios países.

En concreto, el acuerdo incluye la emisión internacional de estas competiciones en países como Estados Unidos, los de la región MENA (Oriente Medio y Norte de África), Italia, Francia, Reino Unido, Irlanda, Bélgica, Canadá, Australia, Taiwán y Japón. Y a partir de la temporada 2026/27, también en Alemania y Austria.

La cobertura arrancará con la Supercopa Endesa 2025, que se celebrará en Málaga los próximos 27 y 28 de septiembre. Además de la Liga Endesa, esta temporada la plataforma emitirá en exclusiva la Copa del Rey, que tendrá lugar del 19 al 22 de febrero de 2026.

Partido en abierto

Los suscriptores de Dazn podrán disfrutar de todos los partidos en directo y a la carta. En total, más de 1.700 en los próximos cinco años. Junto a ello, la plataforma también producirá contenido exclusivo, entrevistas, resúmenes y programas especiales centrados en los equipos y jugadores protagonistas de cada jornada.

Asimismo, como parte del acuerdo con la ACB, Dazn ofrecerá cada jornada un encuentro de la Liga Endesa en abierto. Para ver estos partidos gratis, los usuarios tendrán que descargar la App de Dazn y registrarse con su correo electrónico.

Para aquellos que quieren disfrutar de todos los partidos, Dazn lanzará un plan específico que contará con tres opciones de precio: 9,99 euros al mes en la modalidad anual de pago fraccionado, 14,99 euros en la modalidad mensual y 109,99 euros en la modalidad anual con pago único.

Este nuevo plan se podrá contratar en la aplicación y la web de Dazn próximamente. Los usuarios del plan Premium de la plataforma de streaming deportiva tendrán incluidos estos contenidos en su suscripción sin coste adicional.

"La ACB es una de las ligas más emocionantes y seguidas de Europa. Este acuerdo a largo plazo refuerza nuestro compromiso con los fan del deporte y confirma que Dazn es su destino de referencia", ha asegurado Óscar Vilda, consejero delegado de Dazn para España y Portugal,

Por su parte, Antonio Martín, presidente de la ACB, ha asegurado que es "una gran ilusión" formar parte de esta plataforma "con muchas de las mejores competiciones deportivas del mundo". "Nos apasiona su propuesta y avanzar juntos para poder aumentar la visibilidad de nuestras competiciones. Nuestros clubes agradecen la apuesta de Dazn por el baloncesto", ha asegurado.