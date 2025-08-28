El grupo publicitario Dentsu explora la venta de su negocio internacional

El grupo publicitario japonés Dentsu está explorando la venta de su negocio internacional. La compañía ha contratado a Mitsubishi UFJ Morgan Stanley y Nomura para explorar posibles compradores y escenarios estratégicos, según ha informado este jueves el Financial Times.

El grupo cuenta con una posición dominante en Japón. Sin embargo, no ha logrado desarrollar una fuerza similar en el extranjero, incluso después de adquirir el grupo de medios británico Aegis.

Las fuentes consultadas por el rotativo inglés han afirmado que se ha contactado a posibles pretendientes, incluidas compañías de publicidad rivales y grupos de capital privado, para comprar el negocio internacional, que generó más de 4.500 millones de dólares en ingresos netos el año pasado.

El grupo japonés se vio obligado a rebajar este mes sus previsiones para todo el año, atribuyendo este hecho a las difíciles condiciones de los mercados internacionales de Asia, así como de Europa y Estados Unidos.

Dentsu ya ha revelado planes para reestructurar sus negocios internacionales, incluyendo la eliminación de más de 3.400 empleos.

El posible desprendimiento de la división internacional supondría un giro profundo en la estrategia de expansión que Dentsu había impulsado en la última década para competir con WPP, Publicis, IPG y Omnicom.