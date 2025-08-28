El Español amplía su ventaja como líder y suma en agosto 25 meses consecutivos al frente de la prensa, según GfK

El león de EL ESPAÑOL suma y sigue. Ya son 25 los meses que este diario se sitúa al frente de la prensa en España.

Según los datos de GfK DAM de la primera quincena de agosto, 14,96 millones de usuarios únicos se informaron a través de nuestras páginas.

Se trata de una trayectoria nunca vista para un diario europeo de calidad, que aventaja en 1,89 millones de seguidores a El Confidencial, que ocupa la segunda posición.

Tabla release de datos personalizada, primera quincena de agosto de 2025.

La tercera plaza es para El Mundo, que se encuentra a 2,43 millones de seguidores de EL ESPAÑOL.

Completan el Top 5 ABC (que logra 12,3 millones) y La Vanguardia (que tiene 11,65 millones de fieles).

Agosto está siendo un mes de alta intensidad informativa con los incendios forestales como grandes protagonistas, pero también con los intentos de alcanzar la paz entre Rusia y Ucrania promovidos por Estados Unidos.

Eventos todos ellos en los que este diario se ha convertido en referencia informativa para la audiencia.

Lo demuestra el hecho de que cada día 3,25 millones de usuarios únicos hayan elegido a EL ESPAÑOL para informarse.

Es decir, que este periódico es también líder en audiencia media diaria. Una métrica esencial, pues muestra la fidelidad de los lectores con las cabeceras.

La segunda posición de este ranking la ocupa El Confidencial, con 2,90 millones de fieles. La tercera plaza es para El Mundo, con 2,84 millones de seguidores.

Datos todos ellos que coinciden con el 45 aniversario de Pedro J. Ramírez como director de periódicos. Pero también con el X aniversario de EL ESPAÑOL, que llegará en octubre.

CCAA

Este diario consiguió también revalidar su posición hegemónica en la mayor parte de las comunidades autónomas, como Canarias, Castilla y León, Galicia, Baleares o Castilla-La Mancha.

Este es el resultado de la estrategia de implantación territorial iniciada hace casi tres años y que le permite ofrecer una información cada vez más cercana y pegada a los territorios.