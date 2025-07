La ACB rompe con Movistar y negocia un acuerdo con Dazn con la posibilidad de volver a emitir partidos en abierto

La ACB rompe con Movistar y se va a Dazn. La principal liga de baloncesto profesional de España se ha decantado por la plataforma de streaming para que emita esta competición durante las próximas temporadas, incluyendo la posibilidad de que algunos partidos se vean en abierto.

En una reunión celebrada este jueves en Madrid, la Asamblea General de la ACB ha analizado, entre otros asuntos, las distintas propuestas presentadas para emitir la primera división de la liga española de baloncesto durante los próximos años.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia, la ACB ha decidido poner fin a su relación con Telefónica después de diez temporadas en las que los aficionados a este deporte han podido ver los partidos a través de su plataforma Movistar Plus+.

La asociación de clubes ha decidido negociar en exclusiva con Dazn la adjudicación de los derechos audiovisuales para los próximos años, lo que permitirá a la plataforma de streaming sumar un nuevo contenido a su oferta en España.

Según señalan fuentes de mercado, la ruptura entre Telefónica y la ACB se debe principalmente al coste de los derechos, ya que la operadora consideraba excesivo el precio que aspiraba a obtener la principal liga de baloncesto de nuestro país.

No obstante, otras fuentes añaden que, además de los motivos económicos, comunes en cualquier contrato de derechos, otra de las razones que ha llevado a la ACB a cambiar la ventana de emisión es intentar alcanzar una "mayor visibilidad".

De hecho, en la propuesta que se va a negociar con Dazn se contempla la posibilidad de que se vuelvan a emitir algunos partidos de la ACB en abierto, tras alrededor de una década retransmitiéndose únicamente en canales de pago.

Euroliga

No obstante, la pérdida de los derechos de la ACB no impedirá que los abonados a Movistar Plus+ sigan viendo baloncesto en la plataforma. El pasado 11 de julio Telefónica anunció que había ampliado en cinco años su acuerdo con EuroLeague.

De esta manera, Movistar seguirá emitiendo la Euroliga "en exclusiva" en España hasta la primavera de 2031.

En concreto, la plataforma de Telefónica retransmitirá todos los partidos de la Euroliga en los que participen equipos españoles, así como una selección de los mejores encuentros de toda la competición.

Además, los dos partidos más destacados de cada jornada estarán disponibles para todos los clientes de la plataforma a través del nuevo movistarplus. Aquellos aficionados que busquen la experiencia completa podrán disfrutar del resto de encuentros a través de los canales de Deportes por M+.