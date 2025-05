Oughourlian "tiende la mano" a los afines a Moncloa en Prisa y les exige que cesen los ataques porque "esto no es un juguete"

Joseph Oughourlian, presidente del Grupo Prisa, trata de poner fin a la guerra interna que libra con los accionistas afines a Moncloa. En la Junta de Accionistas ha enviado un mensaje de concordia al "tender la mano" porque la compañía "no puede perderse en batallas intestinas para intentar imponer intereses particulares frente al interés común".

Toda una declaración de intenciones ante los últimos capítulos vividos entre el empresario galo, que ostenta el 29% de las acciones, y los empresarios que respalda Moncloa -y que cuentan con un 17%- de respaldo. Así, les ha pedido que cesen en "los ataques" porque "esta compañía no es un juguete".

Una de las acusaciones que se vierten contra su figura es la de que sólo busca su propio beneficio, algo que -a juicio del presidente de Prisa- no es así. Todo lo contrario. Según Oughourlian "desde que llegué a la presidencia no me he movido. He estado en el lugar en el que debo estar, en la presidencia en beneficio de todos los empleados y acreedores. En esta posición estoy y no me van a mover".

No sólo eso. Considera que su presidencia y su figura es lo que dota de "estabilidad" a una compañía que después del verano presentará un nuevo plan estratégico de cara a los próximos años. Unas ideas de futuro que estarán sustentadas en el proceso de refinanciación cerrado por Prisa en las últimas semanas por valor de 875 millones de euros.

Oughourlian también ha querido despejar las dudas que hay acerca de la posible venta de Santillana al asegurar que "es una parte esencial de Prisa y, por tanto, es irrenunciable". Despeja así las dudas sobre una posible venta de la editorial, que opera fundamentalmente en Latinoamérica y que supone en estos momentos la mitad de los ingresos del grupo y el 70% de su ebitda.

Prisa celebra su Junta de Accionistas tras el último capítulo de su guerra interna entre accionistas. Los afines al Gobierno solicitaron medidas cautelares sobre la ampliación de capital sin derechos de suscripción preferente aprobada por el consejo de administración el pasado 25 de marzo.

Unas cautelares que fueron rechazadas por la juez al entender que las dos cláusulas impugnadas, keyman y el cambio de control, al entender que "suelen ser exigidas cuando perciben circunstancias que interpretan como un riesgo para el cobro de sus créditos".

Se trata de unas medidas exigidas por los refinanciadores "que nos podríamos haber ahorrado", ha dicho Ourghourlian si no hubiera existido "ruido" por parte de algunos accionistas. Según sus cálculos "la incertidumbre, los pleitos y el lío nos ha costado 12 millones en comisiones, 40 millones de empliación de capital exigida que reclamaron como precondición para refinanciar la deuda".

Estos datos los ha proporcionado Oughourlian tras la intervención de Adolfo Utor, que ostenta el 5% de las acciones y que apoya a los afines a Moncloa. En su alocución ha destacado que ha perdido la confianza en la gestión del actual presidente y que confía en que se pueda recuperar en los próximos meses.

Oferta de compra

Ahora está por ver el próximo movimiento de los críticos a la gestión de Oughourlian que, como ha contado EL ESPAÑOL-Invertia, tienen intención de plantear una oferta de compra al empresario galo. Una propuesta basada en tres frentes: la compra directa de su 29% de Prisa; la compra de la división de medios de comunicación -es decir, El País y la Cadena Ser- o una gestión compartida de la compañía.

Sin embargo, fuentes consultadas por este diario aseguran que en este momento Oughourlian no tiene interés ninguno en negociar con los afines a Moncloa y, por tanto, se inclina por rechazar esa oferta si es que llega en algún momento. En especial, explican, porque lo primero que necesitan es dinero para lanzarla.

En el trasfondo de todo está la batalla por el proyecto de lanzar un canal de televisión con la licencia de TDT que el Gobierno debe sacar a concurso en los próximos meses. Una idea trazada por el exdirector de contenidos de Prisa Media, José Miguel Contreras, y por el exconsejero delegado de Prisa Media, Carlos Núñez.

Sin embargo, el plan fue rechazado por el consejo de administración de Prisa ya que, tal como explicó la vicepresidenta de Prisa a sus miembros, los tenedores de deuda no estaban de acuerdo en que el grupo de medios se embarcara en esa aventura.

Un proyecto que Oughourlian ha asegurado "era imposible de justificar desde el punto de vista financiero y dudoso desde el punto de vista industrial".

Una Junta de Accionistas en la que Oughourlian ha logrado sacar adelante la mayor parte de los puntos del orden del día con el respaldo del 99,52% de los votos. Tan sólo dos han obtenido una representación menor, del 82,69%, aquellos relativos a la delegación de facultades al consejo de administración para emitir nuevas acciones o de ampliar capital.

Se denota ahí un cierto 'voto de castigo' por parte de algunos accionistas críticos con su gestión y a los que no les sentó nada bien que la última ampliación de capital no tuviera derecho de suscripción preferente. Un movimiento que ha hecho que la mayor parte de ellos haya quedado diluidos en el capital social.