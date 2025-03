Primer cambio por la reforma TDT: todos los televisores de 40 pulgadas o más que salgan al mercado deben ser ya 4K

Primera consecuencia de la nueva reforma de la Televisión Digital Terrestre (TDT) aprobada este martes por el Consejo de Ministros. Todos los televisores de más de 40 pulgadas que salgan al mercado en España a partir de este jueves 27 de marzo tendrán que ser compatibles con emisiones en UHD (siglas en inglés de ultra alta definición) o 4K

Esta es una de las medidas para favorecer la evolución del parque de aparatos receptores de TDT incluidas en elReal Decreto del Plan Técnico Nacional de la televisión digital terrestre, que se ha publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que entra en vigor un día después, el jueves 27 de marzo.

Con este plan, el Gobierno quiere impulsar la evolución a estándares avanzados de televisión digital terrestre Esto incluye pasar de la tecnología de transmisión DVB-T a la DVB-T2, que facilitará un uso más eficiente del espectro y permitirá que todos los canales puedan emitir en ultra alta definición (UHD) o 4K.

El plan conlleva nuevas obligaciones para los grupos audiovisuales, que tendrán que adaptar sus emisiones a la tecnología DVB-T2 y, en algunos casos, cambiar la ubicación de alguno de sus canales. De hecho, esta reordenación va a permitir que quede espacio para un nuevo canal en abierto, que se licitará "próximamente".

Sin embargo, el Real Decreto también establece medidas para favorecer la evolución del parque de aparatos receptores de TDT con el fin de que los usuarios puedan recibir las emisiones con los nuevos estándares tecnológicos. Entre ellas, una prohibición de la venta de televisores y receptores que no sean compatibles con emisiones en UHD.

Receptores

La disposición transitoria sexta, relativa a la adaptación tecnológica de los aparatos receptores de televisión digital terrestre, establece distintas condiciones técnicas para los dispositivos que se pongan a la venta próximamente Y para cada uno de ellos establece una serie de plazos.

Todos los aparatos receptores de TDT que se pongan en el mercado español desde la fecha de entrada en vigor del real decreto, además de estar preparados para sintonizar estas emisiones, deberán incorporar el sintonizador para contenidos en alta definición y la capacidad de recibir emisiones con las tecnologías de transmisión DVB-T y DVB-T2.

En el caso concreto de los televisores con una pantalla diagonal visible igual o superior a 101,6 centímetros (40 pulgadas) todos aquellos que se pongan en el mercado español desde la entrada de esta reforma (el jueves 27 de marzo de 2025) también deberán incorporar el sintonizador, el descodificador y la pantalla adecuados para las emisiones en UHD.

En el caso de aquellas televisiones con una pantalla inferior a 40 pulgadas podrán seguir vendiéndose sin necesidad de que sean compatibles con las emisiones en UHD o 4K durante doce meses más. En este caso, el plazo es mayor al contemplado en el borrador del real decreto, que era de doce meses.

En relación a los servicios interactivos, el texto determina que los receptores de TDT con una pantalla igual o superior a 24 pulgadas que se pongan en el mercado español transcurridos doce meses desde la entrada en vigor de la reforma deberán disponer de conexión de banda ancha y ser compatibles con la tecnología Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV).

Estas siglas hacen referencia a un proyecto paneuropeo de televisión híbrida cuyo objetivo es combinar las emisiones de televisión (broadcast) con servicios de banda ancha (broadband). Esta tecnología es accesible en España a través de LOVEStv, una plataforma desarrollada por los tres principales grupos audiovisuales que permite, entre otros servicios, ver contenidos bajo demanda u obtener recomendaciones de contenidos.

Apagón del HD

¿Significará este nuevo plan que los hogares que no dispongan actualmente de un televisor compatible con 4K UHD no podrán ver la TDT? A corto plazo no. Inicialmente, podrán seguir disfrutando de todos los canales, excepto de aquellos que se emitan con esta tecnología, pero que tendrán su réplica en HD.

Pero el objetivo final es que dentro de unos años todos los canales emitan en 4K UHD y, por lo tanto, sí será necesario tener una televisión compatible. El real decreto no establece plazos temporales, pero sí define una serie de condiciones que se deben cumplir antes del apagado del HD, previsto en la fase 2.

En concreto, el grado de adaptación del parque de aparatos receptores de TDT para recibir las emisiones con tecnología de transmisión DVB-T2 deberá alcanzar, como mínimo, el 95%. Además, al menos un 90% deberán ser compatibles con emisiones con resolución UHD.

No obstante, el Real Decreto también establece que, teniendo en cuenta el grado de adaptación de los medios de producción, las iniciativas que se lleven a cabo en España y en la Unión Europea y otros aspectos relacionados con la evolución tecnológica de la TDT,la fase 2 podría adelantarse o retrasarse a la obtención de dichos umbrales

Con estas condiciones es difícil vaticinar una fecha concreta. Pero, por ejemplo, en el salto de la tecnología SD a la HD han pasado 16 años desde que se lanzó el primer canal de HD en España (Aragón TV en 2008) hasta que todas las televisiones dejaron de emitir en SD (febrero de 2024, algo más tarde lo previsto por la pandemia).