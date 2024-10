Martín Medem, consejero de RTVE: "Cascajosa ha hecho lo que Moncloa le pedía. Aguantar hasta el decreto"

Indignación en el consejo de Radio Televisión Española (RTVE) con el decreto que modifica el sistema de elección de sus miembros. José Manuel Martín Medem, actual consejero a propuesta de Podemos, cree que estamos ante "una más de las operaciones que el PSOE ha hecho contra RTVE para garantizarse el control" de la cadena pública.

A su juicio, la actual presidenta de la Corporación, Concepción Cascajosa, ha hecho lo que tenía que hacer. ¿El qué? "Lo que le indicaban en Moncloa, que era aguantar la situación hasta que llegara el decreto". Es decir, resistir al frente de la interinidad de su presidencia (vencida a finales de septiembre) para dar tiempo al Gobierno para solucionar la situación.

Una opinión generalizada entre los miembros del consejo (ahora saliente) de RTVE. No todos dan la cara como hace Medem, pero los consultados por EL ESPAÑOL-Invertia coinciden en el fondo de la operación. No sólo eso, es que inciden en que "no existe un bloqueo" del consejo, dado que todos los asuntos importantes "han salido adelante" y con consenso entre sus miembros.

Para Medem, que este miércoles ha intervenido en el podcast La Sabana de EL ESPAÑOL, "el único bloqueo que había para Moncloa es que Cascajosa había agotado su mandato" y, por tanto, había que elegir a un nuevo número 1 en la Corporación pública.

Los actuales consejeros no lograron llegar a un acuerdo el pasado 24 de septiembre para renovar la presidencia, una situación que fue aprovechada por Moncloa para justificar el 'decretazo' aprobado este martes. Una norma que amplía de 10 a 15 el número de consejeros y que reduce las mayorías para aprobar en el Congreso y el Senado a sus miembros.

¿En la práctica? Supone lo que muchos consejeros de RTVE se temían que pudiera ocurrir: la entrada en el seno de la Corporación de partidos nacionalistas y radicales como Bildu, Junts o ERC, que, hasta ahora, habían permanecido fuera.

Un decreto que, además, amplía a seis años el mandato del consejo. Es decir, que seguiría en vigor con el próximo Gobierno que pudiera haber tras el fin de la actual legislatura.

Algunas fuentes consultadas por EL ESPAÑOL en el seno del máximo órgano de RTVE achacan la autoría del texto al exdirector de contenidos generales, José Pablo López, y al que denominan como 'consejero en la sombra de Moncloa', José Miguel Contreras. Cabe decir que fuentes cercanas a ambos niegan haber tenido ningún tipo de influencia en ello.

El texto del 'Decreto' se publica este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entra en vigor el jueves. A partir de ahí habrá 15 días para que las Cortes pongan en marcha el proceso de renovación y otros 15 días para dar salida a los nombramientos.

Las fuentes consultadas por este diario creen que no está todo el pescado vendido y que la dificultad vendrá ahora. "¿Qué interés tienen Junts o Bildu en estar en RTVE?", reflexiona una de ellas. "No creas que el acuerdo va a ser tan sencillo. Además, habrá que convalidar el texto" y puede que no reúnan los votos necesarios.

Está por ver cuál es la posición del Partido Popular. Si decide no concurrir a la renovación, quedará fuera de RTVE. Si lo hace, estará validando una fórmula que no le convence y sobre la que este martes ha sido muy crítico. ¿Y si recurre al Tribunal Constitucional? Para Medem, si lo hiciera, "estaría bien".

Todos los consejeros con los que ha podido hablar este diario aseguran que no han recibido todavía ninguna oferta para continuar en su puesto. Sin embargo, todos dan por hecho que Concepción Cascajosa puede tener opciones de continuar como presidenta. Aunque es verdad que algunos creen que Moncloa "se ha portado muy mal con ella".