Tres meses de reuniones, rebaja de costes y de duración: así se fraguó el contrato de Broncano con TVE

David Broncano se ha convertido ya en la estrella de TVE y eso que todavía no se ha dado luz verde a su fichaje. El contrato para que La Resistencia se incorpore a Radio Televisión Española ha sido el detonante para que la guerra soterrada que se libraba desde hace meses en los despachos de la pública estallara esta semana.

Un contrato que fue rechazado por el consejo de administración el pasado 11 de marzo, y que iba a ser estudiado otra vez -con nuevas condiciones- en una reunión extraordinaria el pasado martes. Sin embargo, y para sorpresa de propios y extraños, la ya expresidenta Elena Sánchez no abordó la cuestión. Decidió proponer el cese del director de contenidos, José Pablo López, algo que fue respaldado por los consejeros. A continuación, sus compañeros, forzaron el cese de la presidenta de la Corporación.

Las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL-Invertia insisten en que el fichaje de Broncano ha sido el detonante, "algo secundario que ha ocurrido en paralelo a la trama principal", que ha hecho implosionar algo que era un secreto a voces en RTVE: el enfrentamiento de Elena Sánchez y su comité de dirección y la lucha del consejo con la presidenta.

David Broncano en 'La Resistencia'.

Tal ha sido la intensidad de lo ocurrido que, por ahora, la contratación de Broncano sigue aplazándose y tendrá que abordarse la próxima semana en un nuevo consejo de administración convocado al efecto. Pero ¿por qué quiere RTVE fichar La Resistencia? ¿Por qué Elena Sánchez elevó el fichaje al consejo de administración y luego se echó para atrás? ¿Por qué el consejo de administración rechazó el contrato propuesto por la ya expresidenta y José Pablo López?

Este diario ha podido recabar la versión de varios consejeros que han ayudado a reconstruir buena parte de lo acontecido con la información que han podido recabar. Una historia que se remonta al pasado mes de noviembre. Fue entonces cuando se produjeron los primeros contactos, estos informales, para intentar 'robar' La Resistencia a su actual cadena, Movistar +. Sin embargo, esas conversaciones no fructificaron.

[¿Qué pasará con Broncano y 'La Resistencia' tras las destituciones del Consejo de RTVE? Estas son sus opciones]

Fue ya con el turrón, a finales del pasado mes de diciembre, cuando David Broncano y la productora El Terrat deciden conversar -en firme- con Radio Televisión Española. Ahí comenzaron los contactos que lideró José Pablo López como director general de contenidos, el propio Broncano y representantes de la productora.

La idea no era descabellada. Un programa dirigido a un público joven, que tiene éxito en redes sociales y que puede ayudar a rejuvenecer la audiencia de la pública. ¿En qué franja horaria? En el acces prime time, competencia directa con El Hormiguero de Pablo Motos. Un terreno que es coto exclusivo de Antena 3 desde años, dado que ni la pública ni Mediaset han dado la batalla en este horario.

A esa necesidad de TVE se sumaba otro factor más: Movistar + va a dejar de producir entretenimiento para centrarse en la ficción y los documentales con el objetivo de acercarse más al formato que emplean plataformas de contenidos como Netflix, HBO o Amazon Prime.

Elena Sánchez estaba al tanto de las conversaciones en las que también estaban implicados otros departamentos de RTVE como el de contenidos, el de jurídico o el de producción de medios.

Elena Sánchez en los pasillos de TVE RTVE

Tras los primeros tanteos y cuando parece que existen posibilidades, la ya expresidenta solicitó que se informara a Telefónica de que estaban en contacto con Broncano y que estaban negociando. Todo, parece ser, por un contrato que se acababa de firmar entre la 'teleco' y la tele pública.

Esa decisión generó un enorme malestar en el comité de dirección, que nunca entendió que hubiera que notificar nada a Telefónica. Pero no sólo eso, Elena Sánchez iba exigiendo cambios en los distintos contratos que se ponían encima de la mesa para que se fueran ajustando a los 'estándares' de la televisión pública.

Algunas fuentes creen que muchas de esas peticiones estaban justificadas, mientras que otras muchas eran "piedras en el camino" para tratar de dinamitar la llegada de Broncano hasta la pública.

Pese a todo, los negociadores de la pública, Broncano y los representantes de El Terrat cerraron un contrato que se sometió a estudio de la presidenta. Eso fue la semana del 4 de marzo. De hecho, el 8 de marzo (viernes) Elena Sánchez decide dar su visto bueno a la llegada de La Resistencia a la pública y elevar la contratación al consejo de administración para que lo ratificara.

El contrato

Esa reunión debía celebrarse el lunes 11 de marzo. Allí se presentaba un contrato de tres años a razón de 14 millones de euros por temporada. En él, entre otras cosas, se contemplan cláusulas "al gusto de Elena", según fuentes conocedoras.

¿Cuáles? Pues, por ejemplo, que el coste del capítulo se redujera de 100.000 euros a 90.000 euros. Que la duración del contrato fuera de tres años, en lugar de cinco como quería El Terrat, o que se permitiera que -a medida que avanzara el programa- se incorporase a personal de RTVE en la producción del espacio. Hasta 20 personas.

El contrato fue toda una sorpresa para el consejo de administración de RTVE, que se enteró ese día de que la pública "llevaba meses negociando la incorporación de Broncano". Es decir, que Elena Sánchez había ocultado a sus consejeros que estaban preparando la llegada del espacio.

Otro de los consejeros presente en esa reunión explica que el acuerdo alcanzado con David Broncano "estaba blindado", pues no podía cancelarse si fracasaba en audiencia. "Eso nunca se ha hecho en esta cadena", explican fuentes del consejo de RTVE.

José Pablo López, Elena Sánchez y David Broncano. E. E.

"Era una hipoteca a tres años que no podía aceptarse porque somos responsables del uso del dinero público que se haga en RTVE", sentencia otra de las fuentes consultadas que estaba presente en esa reunión del 11 de marzo.

Pese a las reticencias de algunos consejeros nada hacía presagiar que fuera rechazado. La presidenta convocó el consejo de administración a sabiendas de que contaba con los apoyos para sacarlo adelante. Sin embargo, según transcurrió la reunión, cambió de opinión y decidió abstenerse. ¿Consecuencia? Broncano no podía fichar por la pública y habría que replantear las cláusulas del contrato si querían que saliera adelante.

El cambio de postura de Elena Sánchez generó un gran malestar en el consejo, pero también en el comité de dirección de TVE. Tan sólo 24 horas después, el 12 de marzo, había convocada una reunión entre los directivos y la presidenta a la que sólo acudió Verónica Ollé, jefa de gabinete de Elena Sánchez.

No era la primera vez que ocurría un plante. El eco de esa protesta fue tan amplio que algunos consejeros solicitaron información de lo ocurrido tanto a la presidencia como al resto de miembros del comité. El silencio fue la respuesta.

Nuevas reuniones

La intención del equipo directivo de RTVE, explican, era fichar a Broncano sí o sí. Se veía como una oportunidad de mejorar las audiencias. Por tanto, comenzaron de nuevo las conversaciones para tratar de adaptar el contrato a las condiciones exigidas por los consejeros.

Fue entonces cuando Elena Sánchez, explican algunas fuentes, decidió coger el toro por los cuernos. "Ella quería tener su cuota de protagonismo", inciden fuentes del consejo de administración. "Quizá eso explique el motivo de su abstención", sentencian.

Durante la semana del 18 al 22 de marzo apartó a los negociadores para sentarse 'cara a cara' con Broncano. En un primer encuentro le expuso que era imposible ofrecerle 3 años, que los consejeros se oponían, y que tenían que ser dos años. El encuentro entre ambos acabó en acuerdo. Pero horas más tarde Sánchez llama al humorista y le dice que es imposible. Que no puede mantener su oferta por problemas legales y que, además, está recibiendo muchas presiones.

Ante la sorpresa de Broncano y su equipo, Elena Sánchez decidió hacer un movimiento más. Tras comparecer el jueves 21 en el Congreso, llama al humorista para verse en un céntrico hotel de Madrid. Allí le dice que ni 3 años ni 2 años, que sólo puede ofertarle una temporada. Algo que rechaza el propio Broncano, porque era algo inaceptable para él y también para su productora.

[El Rugido del León: RTVE queda condenada a la parálisis por la incapacidad de PSOE y PP para llegar a un consenso]

Tras algunos cambios y negociaciones se logra un consenso y Elena Sánchez volvió a convocar una reunión del consejo de administración para abordar la llegada de Broncano a la televisión pública. Nadie lo sabía, pero ese consejo iba a ser 'maldito', porque ahí iba a dar comienzo la 'semana de Pasión' de Televisión Española.

El martes 26 a las nueve y media de la mañana se cita a los consejeros. Primer punto del orden del día, contratación de La Resistencia coproducida por la productora de David Broncano y El Terrat. Según comenzó el encuentro, Sánchez pidió un cambio en los puntos para introducir el cese de José Pablo López como director de contenidos generales.

¿El motivo? "Ser el cabecilla de la revuelta" del comité de dirección y de "un plan para echarla" de la presidencia. La propuesta salió adelante con el apoyo de la propia Elena Sánchez, los consejeros del PP y de José Manuel Martín Medem (Podemos).

Lo demás es historia sabida. "Si ella no hubiera propuesto el cese de José Pablo seguramente seguiría siendo presidenta", explica un miembro del consejo. Sin embargo, cuando "el deterioro es máximo, los equipos no funcionan y no se demuestran las acusaciones, no se puede seguir en la presidencia", sentencia otro miembro del consejo.