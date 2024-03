La Fiscalía acata el volantazo del juez Pedraz: pese a que apoyó bloquear Telegram, no recurrirá que siga activa

La Fiscalía de la Audiencia Nacional descarta recurrir la negativa de Santiago Pedraz a bloquear Telegram, pese a que el Ministerio Público apoyó la medida. El juez, en un inicio, la acordó y luego se desdijo. El fiscal, no obstante, acepta esta nueva postura y no la impugnará.

Así lo trasladan fuentes fiscales a EL ESPAÑOL, horas después de que este lunes, el magistrado reculase y, de forma definitiva, renunciase a cerrar cautelarmente la app de mensajería.

La sucesión de hechos es la siguiente: el pasado viernes, Pedraz dictó un auto en el que acordaba el bloqueo de Telegram, a petición de una denuncia formulada por una entidad de defensa de la propiedad intelectual y a la que se adhirieron Mediaset, Atresmedia y Movistar Plus. La polémica decisión contó con el apoyo del fiscal de la Audiencia Nacional encargado de esta causa, Pedro Martínez Torrijos.

El juez Santiago Pedraz en una imagen de archivo. Europa Press

No obstante, el pasado lunes, Pedraz reculó y optó por suspender la medida cautelar a la espera de recibir un informe de la Comisaría General de Información (CGI) de la Policía Nacional. No tardó ni tres horas en recibir el dictamen, que le alertaba el enorme perjuicio económico que podría causar el bloqueo de Telegram y le avisaba de que existen vías electrónicas para esquivarlo, como los proxys o los servidores VPN.

En menos de tres días, el magistrado acabó dando un giro de timón y reconoció que la medida que horas atrás había acordado era, en realidad, "excesiva" y desproporcionada. El pasado viernes, por contra, opinaba exactamente lo contrario y la consideraba "idónea", la más adecuada para evitar que siguieran vulnerándose los derechos de propiedad intelectual gracias a la plataforma, en la que de forma habitual se comparten enlaces para ver partidos de fútbol o competiciones de Fórmula 1 de forma pirata. "No existe otro tipo de medida que pueda detener la reiteración de los hechos denunciados", señaló el juez.

No obstante, según informan fuentes fiscales a este periódico, la Fiscalía no se opondrá a esta (nueva) postura —la de no bloquear Telegram—, aunque sea la radicalmente opuesta a la que anteriormente apoyó.

En efecto, el auto del pasado lunes —en el que el juez descartó, definitivamente, bloquear Telegram en España— recogía que la Fiscalía se adhirió a la petición de Atresmedia, Mediaset y Movistar Plus de suspender temporalmente Telegram.

Las tres compañías, sin embargo, sí podrán impugnar la decisión de Pedraz de desdecirse y no cerrar cautelarmente la app. Podrían hacerlo mediante un recurso de reforma, que se plantea ante el propio magistrado, para tratar de que cambie de opinión, o ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Esta última es un tribunal, compuesto por tres miembros jerárquicamente superiores a Pedraz, que revisa las resoluciones del instructor y puede corregirle y revocarlas.