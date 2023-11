Carlos Dada y Ece Temelkuran, Premios Internacionales de Periodismo de 'El Mundo'

El director de El Faro de El Salvador, Carlos Dada y la columnista turca, Ece Temelkuran, han sido galardonados este martes con el Premio Internacional de Periodismo en las categorías de Mejor Labor Periodística y de Libertad de Prensa, respectivamente.

Concedidos por el diario El Mundo, estos galardones celebran este año su XXI edición, y que ha recaído en dos periodistas que "representan los valores fundamentales de la profesión: la valentía y el rigor", tal y como han destacado los miembros del jurado que han validado sus candidaturas.

Durante la ceremonia de entrega, el director de El Faro ha asegurado que ahora mismo "al periodismo le toca posicionarse frente al poder siempre, cuestionar a los poderosos el uso de su capacidad de afectar a las vidas de los demás". Unas palabras que cobran más relevancia todavía si se tiene en cuenta que este periódico ha tenido que trasladar su sede desde El Salvador a Costa Rica por las amenazas vertidas contra el medio por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

Dictadura en 'El Salvador'

Para Dada estamos ante "una dictadura que llegó al poder por la vía democrática, algo cada vez más común hoy en día". De ahí que haya lanzado un aviso a navegantes: "mantendremos nuestros estándares editoriales y no rebajaremos el discurso público", ha sentenciado.

“Es irónico que me premien por mi valentía”, ha indicado la escritora turca Ece Temelkuran, “ya que siempre he estado y aún estoy llena de miedo”. En este sentido, ha añadido, “este Premio no elimina mis miedos, pero me da la fuerza para continuar mi Odisea”.

“Nuestra tarea como periodistas y escritores no es sólo entender y transmitir la verdad, sino encontrar las formas de sanar la ira que muchas veces es causada por los propios miedos”, ha alegado la escritora turca, una de las columnistas más influyentes en su oposición al Gobierno de Tayip Erdogan, y que actualmente vive exiliada, al igual que Dada, en Alemania.

Durante la ceremonia de entrega, que ha estado presidida por la reina Letizia, el director de El Mundo, Joaquín Manso, ha ahondado en la idea de que el periodismo "se erige como un contrapeso vital, como la voz que desaría las narrativas oficiales y expone la verdad auténtica". No sólo eso, es que la confianza en la sociedad democrática y en sus instituciones "se fortalece cuando impera la verdad y se degrada cuando prevalece la mentira".

[La coincidencia de estilo de Letizia e Isabel Díaz Ayuso en los Premios Internacionales de Periodismo de El Mundo]

Carlos Dada y Ece Temelkuran se suman así a una larga lista de profesionales del periodismo que han recibido los Premios Internacionales de EL MUNDO. En las últimas ediciones, los galardones han sido entregados a importantes nombres de la profesión periodística nacional e internacional, como Thomas L. Friedman, Lydia Cacho, Anabel Hernández, Mark Thompson, Klaus Brinkbäumer, Manu Brabo, Santi Palacios, Salud Hernández-Mora, Rosa Montero, Arturo Pérez-Reverte, Raúl Rivero o Javier Espinosa.

La ceremonia de entrega se ha celebrado en el Museo del Prado de Madrid, y ha contado con la presencia de Francina Armengol, presidenta del Congreso de los

Diputados; José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en funciones; Vicente Guilarte, presidente del Consejo General del Poder Judicial; Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid; José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid; Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo de EL ESPAÑOL; Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta de EL ESPAÑOL o Antonio Garamendi, presidente de la CEOE; la escritora Carmen Posadas o Ángel Gabilondo, Defensor del Pueblo, entre otros.

Sigue los temas que te interesan