Tensión en el consejo de RTVE: maniobras internas para forzar la salida de Elena Sánchez de la presidencia

Tensión y nervios en el consejo de Radio Televisión Española (RTVE). El descontento con la presidenta Elena Sánchez es palpable, y cada vez son más las voces que reclaman su salida de la presidencia interina de la Corporación pública. Un adiós que podría producirse este mismo jueves si los 'consejeros díscolos' logran la mayoría suficiente para incorporar este asunto al orden del día y que se apruebe.

Las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL-Invertia creen que todo está abierto y todo puede pasar. En lo que coinciden es que el próximo consejo de administración no va a ser sencillo. De hecho, creen que hasta el mismo día de la reunión no se sabrá si el tema se incluye o no en el orden del día.

Entre quienes apoyan la salida de Elena Sánchez se encuentran los tres consejeros del Partido Popular: Consuelo Aparicio, Jenaro Castro y Carmen Sastre. A ellos se suma el 'socialista díscolo' Ramón Colom. El veterano periodista ya votó en contra del nombramiento de Elena Sánchez y, además, optó también por presentar su propia candidatura a la presidencia hace tan sólo cuatro meses cuando se forzó la dimisión de José Manuel Pérez-Tornero.

Sin embargo, los rebeldes necesitarían todavía un apoyo más. Ahí está en duda lo que pueda ocurrir con el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y el consejero que les representa: Juan José Baños. Es él quien tiene la llave y, por ahora, no se habría pronunciado ni a favor ni en contra. Ahora bien, las fuentes consultadas explican que en las últimas reuniones del consejo ha mostrado su oposición a algunas de las propuestas hechas por la presidenta interina de RTVE.

Algunas fuentes conocedoras del funcionamiento del consejo de RTVE ven improbable la destitución de Sánchez, aunque reconocen que "todo puede pasar" a la vista de lo que ha ocurrido en los últimos meses en el seno de la Corporación pública. Lo que parece claro, explican, es que "alguien quiere enviar un mensaje" en torno a lo que supone el control de la radiotelevisión pública y de que el Gobierno no ha logrado hacerse aún con los mandos.

Movimientos problemáticos

Es cierto que Elena Sánchez no ha tenido problemas a la hora de aprobar los cambios en la programación; ni tampoco la contratación de programas. Sin embargo, otros movimientos han sido más problemáticos, sobre todo aquellos referentes al cambio en la estructura del organigrama de RTVE. De hecho, aún no ha logrado cambiar la estructura directiva que estaba presente con Pérez Tornero.

Le costó que el consejo de administración apoyara a su jefe de gabinete, que terminó con el nombramiento de Verónica Ollé, procedente de la Subsecretaría del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Una mujer que conoce bien la casa, pues antes estuvo en el departamento jurídico de la compañía.

Además, las filtraciones sobre los gastos, supuestamente, irregulares del expresidente Pérez Tornero provocaron una fuerte discusión en el seno del consejo de administración. Tanto es así que, según Vozpópuli, generó una bronca interna que terminó con varios de los vocales abandonando la reunión.

¿Quién sería el relevo de Elena Sánchez? Ahí están las dudas. La intención del bando rebelde sería la de presentar a Ramón Colom como candidato a la presidencia interina. Así lo publicó El Independiente. Sin embargo, existen dudas de que esa opción vaya a ser aceptada por La Moncloa y, por tanto, consideran que lo normal sería que desde el Gobierno se busque un nuevo nombre que aúne un cierto consenso entre las fuerzas de la izquierda y el Partido Nacionalista Vasco (PNV).

Nombramiento polémico

De producirse la salida de Elena Sánchez, se pondría punto final a un mandato que llegaba rodeado de polémica. Primero, porque se produjo tras la dimisión de Pérez-Tornero tras una conversación en Moncloa donde se le expuso la pérdida de confianza del Gobierno. Segundo, porque su nombramiento como presidenta interina -con cambio en los Estatutos incluido- fue impugnado por los sindicatos de RTVE.

De momento, el Tribunal Supremo no se ha pronunciado y ha descartado las medidas cautelares solicitadas y que pasaban por la paralización de su nombramiento. Sin embargo, el fondo de la cuestión sigue en estudio. Es más, dentro del propio consejo de administración existen dudas sobre si el nombramiento de Elena Sánchez no acabará 'tumbado' como ya ocurrió con Rosa María Mateo cuando fue elegida administradora provisional de la Corporación RTVE.

