Uteca denuncia que un 34% de los mensajes promocionales en redes sociales son publicidad encubierta

La Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (UTECA) ha lanzado un comunicado en el que alerta del “lucrativo negocio sin reglas” de las redes sociales y los influencers que “perjudica a la ciudadanía, especialmente a los menores”. Esta protesta llega a raíz de conocerse los resultados de un estudio realizado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) junto a la Asociación de Usuarios de Comunicación (AUC).

Ambos organismos, después de realizar un visionado masivo de vídeos en redes y plataformas, habrían determinado que “en una gran parte de los contenidos que emiten estos agentes (...) existen comunicaciones comerciales no identificadas o contenidos audiovisuales que pueden ser perjudiciales o inapropiados para los menores”.

Los casi 4000 vídeos examinados por la AUC y los 657 analizados por la CNMC confirmarían “la desprotección de los menores en plataformas y redes”, donde tienen acceso a contenidos inadecuados para su edad, “apenas señalizados”, y en las que, según UTECA, “padecen un agresivo bombardeo publicitario, a menudo a través de publicidad encubierta”.

Una influencer sacándose fotos en el local. Instagram

En consecuencia, los representantes de las televisiones en abierto reclaman al Gobierno que actúe “de forma rápida y contundente” ante esta “emergencia social”, a la que tanto la AUC como la CNMC han puesto números, “para acabar con una impunidad que perjudica a los sectores más vulnerables de la sociedad”.

“No caben excusas, no cabe esperar a que Europa resuelva un problema generado por la no aplicación de la legislación audiovisual nacional a los gigantes internacionales que prestan servicio en España. El perjuicio es aquí y ahora, y la solución en forma de leyes que regulen, supervisen y puedan sancionar a estos nuevos operadores no debe demorarse más”, reclaman.

“El Ejecutivo debe cesar en su inactividad y dejar de escudarse en la imposibilidad de legislar sobre estas plataformas por tener su sede social fuera de España. Al igual que ha hecho con la prohibición de la publicidad del juego, que ha logrado que afecte por igual a los medios tradicionales y a los operadores digitales, debe dictar unas leyes de obligado cumplimiento para todos los operadores que difunden sus contenidos en España”.

La protesta en datos

De los casi 4000 vídeos analizados por la AUC, únicamente un 1,1% presenta algún tipo de señal o advertencia de edad, una advertencia que, como recuerda UTECA “es obligada para las televisiones”. Además, solo un 5,5% de los contenidos perjudiciales para el menor presentaría algún tipo de señal o advertencia de edad.

En lo que respecta a la publicidad, el estudio de la AUC advierte de que en las plataformas y en las redes sociales “un 34,3% de los mensajes publicitarios y promocionales detectados son comunicaciones comerciales encubiertas”, una práctica prohibida y sancionada por la legislación audiovisual.

Esa publicidad encubierta se detecta mayoritariamente entre los “influencers”, en un 84,6% de los vídeos generados por los usuarios.

Por su parte el estudio de la CNMC refuerza la conclusión de UTECA y señala que en Instagram TV “también se ha apreciado una alta exposición de contenidos comerciales” por parte de muchos influencers “sin la debida identificación de los mismos”. En este contexto, Competencia pretende supervisar la actividad de los “influencers” por considerarles prestadores de servicios audiovisuales.

