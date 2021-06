Pedro J. Ramírez: "Son muchos los que sufren cada mes al ver a EL ESPAÑOL situado en el podio de la prensa española"

"EL ESPAÑOL lleva cuatro meses seguidos en el podio absoluto de la prensa mientras sus buenos resultados económicos crecen a gran velocidad. Voy a tratar de explicároslo con detalle, pero es importante que seáis conscientes de que esta irrupción de una nueva cabecera en el podio de los tres primeros diarios españoles es algo que no sucedía desde que hace 32 años fundamos El Mundo".

Pedro J. Ramírez, fundador, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, ha hecho balance del último año de esta cabecera con los accionistas de la sociedad matriz del diario, El León de El Español Publicaciones, durante su Junta General celebrada este miércoles en Madrid.

Y las noticias no han podido ser mejores. EL ESPAÑOL ha completado su quinto año completo de vida batiendo todos los récords de audiencia y de rentabilidad. No sólo se ha consolidado en el podio de la prensa española y ha conseguido los mejores resultados económicos de su corta historia, sino que además se ha confirmado como un referente de influencia en el nuevo panorama mediático nacido tras el coronavirus.

Discurso íntegro de Pedro Sánchez en la Junta de Accionistas de El Español

Durante su discurso, Ramírez hizo una revisión del actual panorama social, económico y también mediático, reivindicando el lugar de privilegio conseguido por este diario pese a las adversidades y a quienes pretenden "defender los añejos privilegios de un mercado cerrado a nuevos competidores".

"Si esa obcecación retrógrada estaba condenada al fracaso, si esa muralla encaminada a ponerle puertas al campo de lo intangible no podía prevalecer, la realidad de los hábitos de consumo de información durante la pandemia la ha hecho saltar en mil pedazos", ha dicho Ramírez ante los accionistas de EL ESPAÑOL.

Nuevo ecosistema

"EL ESPAÑOL va a luchar con la pasión de la razón en defensa de sus intereses, del fair play, del progreso del sector y, en definitiva, de los derechos de los lectores frente a esas inercias del pasado", ha agregado. Asimismo ha confirmado que seguirá adelante para continuar con la hoja de ruta del diario para mantener una tendencia imparable de crecimiento.

Pedro J. Ramírez ha recordado que la pandemia ha acelerado la digitalización, impactando de lleno en la industria de los medios de comunicación y alumbrando un nuevo orden en el que los medios digitales han salido reforzados.

"Lo que más nos afecta es sin duda el trasvase masivo de audiencia, influencia e inversión publicitaria de la prensa impresa a la digital. La superioridad de los medios digitales en términos de utilidad informativa y calidad de prestaciones ha quedado consagrada de manera irreversible durante la pandemia".

Un nuevo ecosistema en el cual EL ESPAÑOL es protagonista. "Los datos demuestran que hemos sido con diferencia el medio que mejor ha aprovechado las oportunidades que ha generado la pandemia. Ya somos los terceros. Solo nos superan La Vanguardia y El Mundo, mi segundo periódico, el diario que yo fundé, hice crecer y dirigí durante 25 años cuando me echaron de Diario 16".

Según Comscore, herramienta oficial de medición de audiencias del mercado en España, EL ESPAÑOL ha pasado de 17 millones de usuarios únicos en enero de 2020 a 21 millones en enero de 2021. Esto ha supuesto mantenerse en el podio de la prensa española durante los últimos cuatro meses de manera consecutiva.

No a la fusión con 'El Mundo'

Pedro J. ha aprovechado para desmentir cualquier tipo de rumor respecto de una eventual fusión entre dos de sus hijos periodísticos. "Es verdad que no hace mucho la suma de EL ESPAÑOL y El Mundo, dos hijos como digo de un mismo padre, hubiera tenido sentido, generando un liderazgo indiscutible en la prensa mundial en castellano".

"Pero ellos han acumulado, desde mi destitución hace siete años, la rémora de sus deudas, múltiples errores de gestión, bandazos ideológicos, guerras intestinas y problemas de liderazgo. EL ESPAÑOL, en cambio, tiene una identidad inequívoca, una propiedad clara, un accionariado compacto, una dirección homogénea e integrada, una economía saneada y todo el futuro por conquistar, con su continuidad asegurada". "Nosotros sólo miramos hacia adelante", ha indicado.

Además, ha aprovechado de valorar los resultados económicos obtenidos durante 2020 y lo que va de 2021. El León de El Español Publicaciones cerró 2020 con un beneficio antes de impuestos de 1,1 millones de euros, lo que supuso un incremento del 168% respecto de 2019. El beneficio llegó a los 910.480 euros, una cifra que supone un crecimiento del 150% respecto del año 2019.

Del mismo modo, este diario alcanzó un Ebitda de 2,3 millones en su quinto año de vida, un 65% de crecimiento respecto del año anterior. La facturación de EL ESPAÑOL superó los 11 millones de euros, lo que supuso un incremento de un 23% con respecto a 2019 y un incremento de un 77% frente al año 2016.

"Apenas si hemos llegado al ecuador de 2021; pero, de acuerdo con la información que hemos presentado este lunes al Consejo de Administración, estoy en condiciones de aseguraros que, salvo cataclismo, estos resultados serán significativamente superados en el actual ejercicio", ha señalado respecto del desempeño en lo que va de año.

Actualidad política

En su discurso, Pedro J. Ramírez recordó también el buen rumbo que tiene el plan de crecimiento de la compañía, con nuevos acuerdos con portales verticales y compras para reforzar su huella periodística en toda España.

"Audiencia e influencia, me lo habéis oído decir año tras año, esos son los dos raseros de nuestro éxito. Y la clave común de ambos es una línea editorial clara e independiente, exenta de inquina, exenta de radicalismos, empeñada en propiciar los grandes consensos de las fuerzas constitucionales o al menos los pactos transversales que ayuden a afrontar los grandes problemas de la sociedad y el Estado", ha indicado.

El presidente ejecutivo de EL ESPAÑOL ha comentado la actualidad política y la importancia del posicionamiento de este diario ante los hechos que se suceden en nuestro país y el mundo.

"Es innegable que medidas tan arriesgadas como la de los indultos o leyes tan excéntricas como la que va a permitir la autodeterminación de género sin otro requisito que la propia voluntad, están abriendo abismos enormes entre el Gobierno y la oposición. Pero, incluso en situaciones así, deben permanecer los puentes tendidos. Porque se puede discrepar, como lo hace EL ESPAÑOL con la máxima contundencia ante estas iniciativas del Gobierno, sin perder las formas, ni descalificar a las personas, ni abandonar el marco institucional", ha advertido.

"Frente a los tres populismos que sufre España, -el separatismo, la extrema izquierda y la extrema derecha- el león de EL ESPAÑOL seguirá rugiendo con fuerza en defensa de la moderación, la racionalidad y las libertades democráticas. Por algo nuestro león es el Defensor Civitatis, es decir, el defensor del orden constitucional que ha impulsado durante casi medio siglo la concordia y prosperidad de la ciudad simbólica y ahora ya virtual que compartimos todos los ciudadanos españoles".

Situación del sector

Finalmente, ha recordado los retos a los que se enfrenta la industria de los medios de comunicación centrado principalmente en sus audiencias y en la Ley de Propiedad Intelectual. "Son muchos los que no soportan el éxito de esta tercera y, desde luego, última salida de don Quijote. Los que sufren cada mes al vernos situados en el podio de la prensa española. Los que envidian nuestra capacidad de interlocución con el mundo político y empresarial. Por eso han urdido todo tipo de maniobras para tratar de cambiar las reglas del juego de la medición de audiencias".

En el caso de las audiencias ha señalado, que de momento, "han conseguido que un nuevo sistema de medición basado fundamentalmente en un panel, es decir, en una mera encuesta, bendecido por algunos estamentos del sector, vaya a convivir y competir a partir del 1 de enero con Comscore. Concedámosle el beneficio de la duda, no nos pongamos la venda antes que la herida, no adelantemos acontecimientos. Pero como acaba de recordar atinadamente una profesional del sector, la tecnología llega donde no llegan los páneles".

Por otro lado, se ha posicionado pidiendo al Gobierno que apruebe la Ley de Propiedad Intelectual y los cambios de la directiva europea que acaba definitivamente con el Canon Aede. "Seguimos sintiéndonos muy directamente implicados en el debate sobre la trasposición de la directiva comunitaria sobre propiedad intelectual que debe llevar a cabo el Gobierno. Es lamentable que el Ministerio de Cultura esté permitiendo que haya vencido el plazo y estemos en el pelotón de cola de la UE".

Y ha concluido indicando: "EL ESPAÑOL tiene que ser ante todo un periódico del que nos sentamos orgullosos sus profesionales, sus accionistas, sus suscriptores y sus lectores habituales. Un periódico progresista y liberal que defienda a la vez con serenidad y empecinamiento los grandes valores de los derechos humanos y el control social del poder. Esa función propia del buen periodismo de siempre, potenciada ahora por la tecnología. Algo a lo que no renunciaremos nunca. Ayudadnos a seguir haciéndolo juntos. Muchas gracias a todos".