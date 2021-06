Pedro J. Ramírez insta al Gobierno a aplicar la directiva comunitaria que derogue el Canon Aede

Pedro J. Ramírez ha pedido al Gobierno que acelere la trasposición de la directiva comunitaria sobre Propiedad Intelectual que en la práctica derogaría el Canon Aede y que daría paso a la gestión libre de los derechos de propiedad intelectual por parte de los editores de prensa.

Así lo ha indicado el presidente ejecutivo de este diario durante su intervención ante la Junta General de Accionistas de El León de El Español Publicaciones, sociedad matriz de EL ESPAÑOL, realizada este miércoles en Madrid.

"Seguimos sintiéndonos muy directamente implicados en el debate sobre la trasposición de la directiva comunitaria sobre Propiedad Intelectual que debe llevar a cabo el Gobierno. Es lamentable que el Ministerio de Cultura esté permitiendo que haya vencido el plazo y estemos en el pelotón de cola de la UE".

"Gobernar no es arrastrar los pies, gobernar no es ponerse de costado, gobernar no es cubrirse ante la minoría airada a costa de perjudicar a la mayoría razonable. A este paso habrá que dirigir nuestra apelación al Wake Up a alguien con nombre y apellidos. Pero más valdrá tarde que nunca si la trasposición reconoce al fin la libertad de los editores para negociar con Google, Telefónica o quien nos ofrezca plataformas de agregación de contenidos".

"Ya he dicho muchas veces que seguir negándonos ese margen de maniobra en función de unos derechos irrenunciables, encadenados a una negociación colectiva, como hizo la Ley de Propiedad Intelectual aprobada en tiempos de Rajoy, es tratarnos como a enanos incapaces de defender por sí mismos sus intereses".

Plazo de la UE

Pedro J. Ramírez se refiere al debate obre la transposición de la directiva europea sobre derechos de autor. Esta normativa y en especial al artículo 15 otorga a los editores de publicaciones de prensa en toda Europa los derechos exclusivos para autorizar o prohibir la distribución y cesión de sus publicaciones a agregadores de noticias como Google News o Upday de Samsung.

Esta norma es, por tanto, contraria al Canon Aede aprobado en España en 2014 y que establece el derecho irrenunciable de cobrar por sus contenidos a los agregadores de noticias y además obliga a la gestión colectiva de estos derechos en manos de un organismo determinado por la propia ley, en este caso el Centro Español de Derechos Reprográficos (Cedro). El Gobierno español tenía como plazo hasta el próximo 14 de junio para transponer la directiva europea sobre derechos de autor en el mercado único digital y, por tanto, decidir sobre el futuro del Canon Aede. En esta fecha expiró el plazo de dos años que la Unión Europea da a los estados miembros para adaptar la normativa comunitaria. Ahora se expone a multas si no mueve ficha.

Pedro J. Ramírez se ha referido además a la lucha entre los legacy media que están a favor de que se mantenga el Canon Aede y los nuevos medios que demandan libertad para gestionar sus derechos, una disputa que se ha trasladado también a la medición de audiencias.

"Nadie nos ha regalado nada y son muchos los que tratan de arrebatarnos desde los viejos despachos lo que con tanto esfuerzo hemos conseguido en la libertad del ciberespacio. Son muchos los que no soportan el éxito de esta tercera y desde luego última salida de don Quijote. Los que sufren cada mes al vernos situados en el podio de la prensa española. Los que envidian nuestra capacidad de interlocución con el mundo político y empresarial. Por eso han urdido todo tipo de maniobras para tratar de cambiar las reglas del juego de la medición de audiencias".

Medición de audiencias

El presidente ejecutivo de EL ESPAÑOL ha recordado además la polémica por la elección de un nuevo medidor, GFK, en sustitución de Comscore. "De momento han conseguido que un nuevo sistema de medición basado fundamentalmente en un panel, es decir, en una mera encuesta, bendecido por algunos estamentos del sector, vaya a convivir y competir a partir del 1 de enero con Comscore".

"Concedámosle el beneficio de la duda, no nos pongamos la venda antes que la herida, no adelantemos acontecimientos. Pero como acaba de recordar atinadamente una profesional del sector, “la tecnología llega donde no llegan los páneles”".

Y ha concluido apelando a las estrategias de algunos competidores. "Las intrigas en torno a la medición de audiencias y a los derechos de la propiedad intelectual no son sino dos expresiones de cómo hay un mundo del ayer que pretende defender los añejos privilegios de un mercado cerrado a nuevos competidores".

"Pero si esa obcecación retrógrada estaba condenada al fracaso, si esa muralla encaminada a ponerle puertas al campo de lo intangible no podía prevalecer, la realidad de los hábitos de consumo de información durante la pandemia la ha hecho saltar en mil pedazos", ha concluido.