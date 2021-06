Cedro denuncia a Google ante la CNMC por abuso de posición dominante en la agregación de noticias y la publicidad digital

La investigación formal examinará en particular si Google está distorsionando la competencia al restringir el acceso de terceros a los datos de los usuarios para fines publicitarios en sitios web y aplicaciones, a la vez que se reserva esos mismos datos para su propio uso.

Esta denuncia, que conlleva la petición a la CNMC de la apertura de una investigación por diversas infracciones, ha sido presentada "para garantizar que los derechos de propiedad intelectual de los autores y editores de noticias no se vean perjudicados por las prácticas que consideramos abusivas y de posición dominante de Google y que deterioran la independencia, pluralidad y libertad de prensa", asegura Jorge Corrales, director general de Cedro.

Esta norma es, por tanto, contraria al Canon Aede aprobado en España en 2014 y que establece el derecho irrenunciable de cobrar por sus contenidos a los agregadores de noticias y además obliga a la gestión colectiva de estos derechos en manos de un organismo determinado por la propia ley, en este caso el Centro Español de Derechos Reprográficos (Cedro).

El Gobierno español tiene como plazo hasta el próximo 14 de junio para transponer la Directiva europea sobre derechos de autor en el mercado único digital y, por tanto, decidir sobre el futuro del Canon Aede. En esta fecha expira el plazo de dos años que la Unión Europea da a los estados miembros para adaptar la normativa comunitaria.

De lo contrario, España se expone a un expediente sancionador que hace solo un mes se saldó con una multa de 15 millones de euros por no transponer la directiva europea de protección de datos en el marco de las investigaciones penales. La UE estableció además una penalización de 89.000 euros diarios hasta que el Gobierno adaptase esta normativa.

En el caso de la directiva sobre derechos de autor (copyright) en Gobierno español ha demostrado no tener demasiada prisa, aunque le quedan solo días para hacerlo. El Ejecutivo lleva no menos de ocho meses hablando con editores de prensa y actores del sector para adaptar esta normativa, pero todavía no empieza ningún trámite formal para empezar su camino parlamentario.