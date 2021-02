Vicente Vallés desenmascara (otra vez) a Pablo Iglesias y en Podemos se indignan: “Ha cruzado todas las líneas rojas”

Vicente Vallés (en el informativo de Antena 3 del jueves): "A pesar del apoyo que Podemos ha mostrado a Pablo Hasél, la realidad es que el rapero ha renegado varias veces de la formación. En una entrevista junto a Valtònyc, hablaban de lo que para ellos es una fórmula para el cambio. Hablaban de la violencia. Esto es lo que decían hace unos años".

Pablo Hasél (en el vídeo que dio paso Vallés): "Nosotros al principio también fuimos embaucados por los Pablo Iglesias y Monederos de turno, porque no se habían desnudado tanto y no sabíamos bien de qué pie calzaban, pero sí que hubo camaradas que nos avisaron de que esta gente no era agua clara, que son unos reformistas de mierda, unos trotskistas".

Vicente Vallés (de vuelta al estudio): "Hoy en las redes sociales ha figurado un vídeo de hace algunos años, se trata de una entrevista a Pablo Iglesias en la que Pablo Hasél le planteaba una pregunta. Escuchen la pregunta y la respuesta".

Pablo Hasél (Vallés vuelve a dar paso al vídeo y Hasél pregunta a Iglesias): "Si te pudieras cargar a Juan Carlos de Borbón, a Amancio Ortega o a Aznar, a quién elegirías".

Pablo Iglesias: "Dios mío, a ninguno, me gustaría que hubiera leyes para poder juzgar a gente como esta. Con esta gente que ni se acerquen a mí, no queremos tener nada que ver con gente cuyos problemas no son políticos, son psiquiátricos".

Líneas rojas

El presentador desnudó este jueves nuevamente las inconsistencias de Podemos y Pablo Iglesias, en una intervención que volvió a indignar a toda la formación morada. Su propio líder salió en tromba en sus redes sociales a desmentir que criticase a Hasél en la segunda parte del vídeo y que su respuesta se refería exclusivamente a Aznar.

Independientemente de la polémica, lo cierto es que Vallés ha sacado los colores por enésima vez a Podemos y a sus dirigentes. No es la primera, pero es la gota que colma el vaso en un cabreo que lleva acumulándose más de un año. "Ha cruzado todas las líneas rojas", dijo un alto dirigente morado en privado, con un enfado que no se molestó en ocultar.

Para nadie es un misterio que Vicente Vallés se ha convertido en el enemigo mediático número uno de Podemos, pero también es cierto que hasta el momento el aparato del partido no ha ejercido acciones concretas para intentar frenar al periodista, más allá de su ya tradicional acoso en redes sociales a informadores que consideran enemigos.

Desde hace meses, cada intervención de Vicente Vallés en los informativos de la cadena privada es un torpedo a la línea de flotación del actual ejecutivo de coalición de PSOE y Podemos.

Vallés se ha convertido en el verdadero azote televisivo del gobierno de coalición, en un personaje molesto y al que se le han cerrado todas las puertas de Palacio. Incluso desde el equipo de Pablo Iglesias se ha barajado -y se sigue pensando- en buscar fórmulas para que baje el nivel de críticas y salga de antena.

Polémica por la luz

Precisamente algunos miembros del partido morado proponen ya 'pasar a la acción' y ser más beligerantes en las campañas contra el periodista. Incluso hace un mes ya se deslizó esta posibilidad dentro del partido, aunque sin mover ficha.

Sin embargo, ahora en Podemos consideran que Vallés ha entrado en una deriva en la que está descontextualizando y manipulando las declaraciones de Iglesias y su equipo y que se entra en un terreno en el que pueden salir muy perjudicados de cara a futuras elecciones.

Ya pasó lo mismo con el precio de la luz. "Anoche Vicente Vallés manipuló las palabras de Pablo Iglesias para atacar al Gobierno y para proteger los beneficios milmillonarios de las eléctricas que te atracan con la factura de la luz. La manipulación es tan burda que es muy fácil de desmontar", dijo un Pablo Echenique volcánico en redes sociales.

¿Qué hacer? Las propuestas para callar a Vallés son diversas y van desde redoblar el acoso en redes sociales hasta presionar a Atresmedia para que le obligue a cambiar su línea editorial, pasando incluso por acelerar los resortes de control de medios de comunicación que siempre han estado en la agenda podemita.

En cuanto a las presiones a Atresmedia, estaríamos hablando de una tarea casi imposible. En primer lugar, se trata de una cadena privada que no puede ser intervenida políticamente, pero es que, además, Vicente Vallés es uno de los comunicadores más rentables de la cadena.

Líder de audiencia

Con más de 3,5 millones de espectadores de media diaria, ostenta el liderazgo de las noches informativas desde hace más de dos meses. Un lugar reservado a Pedro Piqueras en Telecinco desde hace más de un lustro.

Las fuentes consultadas indican que si fuese por Podemos, Vallés no presentaría el telediario y no saldría en antena. El problema es que, para desgracia del partido, el periodista se ha convertido en uno de los presentadores más seguidos, lo que le convierte en un profesional rentable e insustituible en su cadena. Parece que Iglesias tendrá que esperar.