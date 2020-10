El Español bate récord: 6,5 millones en un día, impulsado por la falsa polémica

EL ESPAÑOL ha registrado 6.575.236 usuarios únicos este martes. La cifra representa un nuevo récord diario para este periódico, según los datos registrados por Google Analytics, y marca un nuevo hito en la imparable trayectoria ascendente de audiencias de este periódico.

Este cifra -impulsada por la gran cobertura de este diario de la declaración del estado de alarma, en especial la información "El Gobierno levanta el toque de queda obligatorio en toda España 48 horas después de imponerlo"- ha coincidido con la falsa polémica generada en redes sociales en torno a la conmemoración del V Aniversario de este diario y la entrega de la cuarta edición de los Premios Los Leones de EL ESPAÑOL 2020.

Este periódico registró 23,3 millones de usuarios únicos en ComScore en septiembre y en el último trimestre ha superado sucesivamente en audiencia a El País, El Mundo y ABC. Sólido líder nativo digital, en los últimos meses ha logrado situarse en el podio de la prensa española.

La falsa polémica de la que se hicieron eco algunos medios de comunicación intentó poner en el punto de mira a este diario por organizar un evento en el Casino de Madrid que cumplía todas las medidas sanitarias y de seguridad y cada una de las recomendaciones establecidas tanto por la Comunidad de Madrid como por el propio Gobierno de España.

Jaleados por cuentas radicales de redes sociales del entorno de Podemos y Vox, una serie de políticos se han subido al carro de la polémica. Este mismo miércoles en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, el representante de ERC, Gabriel Rufián, se refirió al evento como "el botellón del Ibex". "Mientras la mitad de este hemiciclo estaba en el botellón del Ibex 35 con Pedro J., pasaba esto", ha indicado el diputado mostrando una fotografía de un desahucio en Carabanchel.

Respuesta de Illa

Del mismo modo, Macarena Olona, portavoz adjunta en el Congreso de Vox, se refirió de manera indirecta al evento. "No compartiríamos mantel ni cama redonda en cenas lujosas organizadas por medios de comunicación, sin mascarilla, sin distancia de seguridad e incumpliendo aforos limitados, el toque de queda y dejando que las restricciones sean para los españoles".

Por su parte, el diputado de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha relacionado la premiación con un acercamiento entre el PSOE y el PP. "Ustedes ya han logrado domesticar al PP. Les han homologado, ya les han dado el carné de demócratas. Suplican por un acuerdo y celebran con fiestas a altas horas mientras dejan confinados a españoles y amenazan con sanciones si se comportan como ustedes".

El martes, las redes sociales oficiales de Podemos también se desmarcaron del evento. "Todos los ministros y ministras fueron invitadas, pero los/as de UP decidieron no asistir", indicaron en su cuenta en Twitter.

En la misma sesión de control en el Congreso, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, expuso su versión de los hechos aclarando que en todo momento se cumplieron los protocolos. "Estuve como muchos otros solo el tiempo estrictamente necesario para arropar a las Fuerzas Armadas que tan buen trabajo han hecho (N del R: se entregó el León a la Solidaridad a las FAS por su labor durante la Covid) y tras la entrega del galardón me fui y no me quedé a cenar".

"Muchos ciudadanos no lo han entendido y quiero decirles que se cumplieron las reglas. Aunque tienen razón porque hasta en esos casos que se cumplen los protocolos es mejor evitarlo. El camino es tan solo uno: la mejor distancia es no estar y todos debemos guiarnos por ese camino".

La versión de Pedro J. Ramírez

También la ministra portavoz y de Hacienda, María Jesús Montero, reconocía el martes que el evento cumplió escrupulosamente con todas las medidas de seguridad sanitaria establecidas por la Comunidad de Madrid, aunque dijo que había que hacer una "autoreflexión" por todo lo ocurrido.

Por su parte, Pedro J. Ramírez ha señalado en La Noche en 24 Horas de TVE que estamos ante una polémica ficticia ya que el evento cumplió todos los protocolos establecidos por todas las administraciones.

"No podemos permitir que los desaforados de las redes sociales de Podemos y de Vox, y menos cuando actúan en sintonía, gobiernen nuestras vidas. No estamos en un confinamiento, estamos en un estado de alarma en el que se ha establecido un toque de queda y algunas restricciones. Cualquiera que cumpla estas restricciones, como ha reconocido el Gobierno y la Comunidad de Madrid, puede y debe seguir actuando con los márgenes que le proporciona la legalidad", ha indicado.

"Fue un acto ejemplar, un evento modélico. Las 80 personas que ocuparon un salón previsto para 240 acudieron puntualmente. No hubo apenas contactos sociales antes de sentarse en sus mesas y todo el mundo acudió con su mascarilla y no se la quitaron hasta comenzar la cena. Todas las fotografías en las que se ve a gente con mascarilla, o hay bebida en el vaso o comida en el plato. Es decir, la misma situación que hay en cualquier restaurante de cualquier ciudad española".

Del mismo modo, Ramírez recordó que el acto cumplió también con el toque de queda establecido en Madrid. "El acto terminó una hora y cuarto antes del toque de queda decretado en la Comunidad de Madrid, por lo que habría que fijarse en lo que ocurrió en el acto, en especial en nuestro homenaje a las Fuerzas Armadas y lo que han venido haciendo por la sociedad española en la pandemia de coronavirus".

"Actuar con inteligencia"

"Lo que no debe nublar al Gobierno es que en las redes sociales, ese vertedero de demagogia y radicalismo, se han sumado las dos exageraciones: la de Podemos y la de Vox. Los primeros con el cinismo de decir que les hemos invitado, pero que no han querido ir. Les llevamos invitando cinco años a nuestros actos y no han venido nunca".

"¿He reflexionado? Sí y me siento muy orgulloso de haber servido de anfitrión de este acto y le he trasladado a la ministra portavoz mi reflexión: Cuidado por dejarse llevar por las llamaradas de frustración y de odio que hay en redes sociales. Hay que actuar con inteligencia.", ha concluido.