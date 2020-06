Prisa Radio rechaza recuperar a Frank Blanco: las claves de un fichaje que no pudo ser

Finalmente se ha frustrado. Frank Blanco llevaba varias semanas negociando con los directivos de Prisa Radio volver al grupo a presentar uno de sus programas musicales, pero finalmente las conversaciones no han llegado a buen puerto y los dueños de Cadena Ser han decidido definitivamente descartar su fichaje.

Según ha podido confirmar Invertia, sus pretensiones económicas y contractuales fueron demasiado elevadas para un grupo Prisa y unas emisoras que han registrado una fuerte caída en sus ingresos desde que comenzara el confinamiento y que están teniendo serios problemas para afrontar sus pagos más inmediatos.

Prisa quería tener a Blanco y darle un programa estelar de cara a la temporada 2020-2021 pero finalmente no pudo ser, pese a que el terreno estaba abonado desde la vuelta de su mujer, Sira Fernández, a la Cadena Ser.

En febrero de este año Sira Fernández, locutora de Los 40 durante una década, volvió a Prisa para asumir como adjunta a la dirección de Antena de la Ser. Fernández ocupó este cargo entre junio de 2011 y diciembre de 2014, cuando abandonó la emisora por la mala relación entre Prisa y Frank Blanco.

Esta vuelta se interpretó como la mayor prueba de que las heridas entre el matrimonio y el grupo radiofónico habían cicatrizado, lo que abría la puerta al fichaje de Blanco.

Salida de la Ser

En julio de 2013 Frank Blanco recaló en A Vivir Madrid tras ocho años de prolífica trayectoria en las musicales del grupo Prisa. Durante siete años estuvo al frente del morning Anda Ya en Los 40, que dejó en 2012 para dirigir Atrévete, en Cadena Dial.

No obstante, su labor al frente del programa solo duró un mes. A mediados de octubre de 2013 dejaba definitivamente el grupo Prisa en extrañas circunstancias. Nunca se le dio una explicación oficial, aunque se especuló con que la Ser no estuvo de acuerdo con que compaginara su trabajo con Zapeando, programa que por esas fechas se estrenaba en La Sexta.

Luis Rodríguez Pi, director de Antena y Programas de la Ser, fue uno de los artífices de la vuelta de Sira Fernández a Prisa y quien negoció con Blanco su vuelta. De hecho, el comunicador anunció su salida de Europa FM en mayo y tras cuatro temporadas en antena en Te la vas a ganar.

En un directo en Instagram con Yotele, Blanco indicó que se trataba de una decisión que “ya teníamos hablada la dirección de Atresmedia Radio y yo desde antes del confinamiento”.

Salida de Europa FM

“Yo llegué a Atresmedia Radio para hacer una cosa que no es la que hice finalmente y lo que he acabado haciendo tampoco es lo que quiero hacer. Como siempre intento ser honesto y creo que si no estoy a gusto no voy a dar lo mejor de mí, pues lo mejor es hablarlo y así ha sido”, dijo.

Pero muchos especularon que esta salida se produjo precisamente para poder cerrar su acuerdo con Prisa Radio, algo que finalmente no se produjo.

Mientras, Blanco pasa las penas con su nuevo programa en TVE Typical Spanish, el "concurshow" que se estrenó la semana pasada y que, por el momento, está llamado a ser la única participación en medios del comunicador. Por el momento.