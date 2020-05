La duda de Pepe Domingo Castaño tras superar el Covid: ¿última temporada en Cope?

"Es algo que no se puede explicar con palabras. De pronto, te vienes abajo, te entra por el cuerpo una sensación de que te vas, de que se acaba todo. No comes, no duermes, estás fuera de ti, tremendos dolores de cabeza, a veces fiebre, un cansancio increíble que no te permite ni pelar una manzana. Yo no me encontré tan mal como me encontré esos cinco días nunca en mi vida. Creí que no lo contaba. Yo no tuve ni mucha fiebre ni problemas pulmonares, pero no quiero ni acordarme de lo mal que lo pasé".

Así explicaba hace dos semanas Pepe Domingo Castaño cómo le afectó el coronavirus que le mantuvo alejado de los micrófonos de Cope varias semanas. En una entrevista con El Mundo el popular animador y locutor de Tiempo de Juego reconoció que lo pasó mal, pero que logró salir adelante con más ganas que nunca.

En la misma entrevista dejó un críptico mensaje que sorprendió a muchos y despertó algunas alarmas. Ante la pregunta de si seguiría un año más en antena, Pepe Domingo respondió con un "lo diré después de la publicidad".

Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.

El 13 de febrero Pepe Domingo apareció en Herrera en Cope para anunciar la renovación del equipo de Deportes de Cope hasta el año 2025. En una amena charla con Paco González, Manolo Lama, Carlos Herrera y Juanma Castaño se felicitaron por la renovación y agradecieron al equipo directivo liderado por Fernando Giménez Barriocanal el esfuerzo para que permanecieran unidos.

Una ocasión en la que Pepe Domingo volvió a echar balones fuera. Pese a estar en el acto de renovación, tampoco fue claro al confirmar si seguía en el equipo. "Tengo una costumbre de no decir 'sí' a la primera como buen gallego. Trato de hacer cada día el mejor programa de mi vida, y aún no lo he hecho, espero tener un año más para hacerlo".

Renovación anual

Las informaciones confirmadas por Invertia en ese momento señalaban que Pepe Domingo había firmado un año más su renovación -como viene siendo habitual desde hace un lustro- y es por ello que generaron sorpresa las declaraciones de entonces y las de ahora. Estaba claro que seguía, pero no encaja que siga sin confirmarlo públicamente.

En principio, Castaño había cerrado su renovación a comienzos de este año y, según las informaciones recopiladas por este diario, el anuncio de la renovación de todo el equipo acordado en verano del año pasado se retrasó a febrero precisamente para esperar a que él cerrara los flecos de su contrato anual.

No obstante, todo esto sucedió antes de la pandemia y de que Pepe Domingo sufriera el coronavirus. Ante esta situación, las fuentes consultadas indican que la próxima temporada el animador seguirá en la emisora de los obispos animando los fines de semana futboleros, pero muchos creen que ésta -la 2020-2021- podría ser definitivamente la última.

"Pepe Domingo siempre duda a mitad de temporada y se vuelve a reencantar al finalizar y al comienzo de la siguiente. La clave es cómo se sienta él y si se encuentra con fuerzas al llegar el verano. Nadie sabe qué va a pasar en un año, precisamente por eso realiza renovaciones anuales, para tener libertad de poder decidir sobre su futuro", dice a este diario quien ha seguido de cerca su carrera en Cope.

Respecto a si el Covid puede influir en su decisión, quienes le conocen advierten de que el impacto ha sido muy acotado en el tiempo y que, pese a que han sido dos semanas muy duras, ha salido fuerte y con ganas de seguir trabajando para volver a la nueva normalidad.

Listado de anunciantes

¿Significa ésto que se replantee cosas? Según las fuentes consultadas por este diario solo el tiempo lo dirá ya que su único objetivo en estos momentos es encarar el final de temporada con el carrusel de partidos diarios que vienen cuando se reanude La Liga. Luego se verá, dicen.

La dinámica de la renovación anual comenzó después de que caducara el primer contrato (2010-2015) firmado por el equipo de deportes Cope al completo con Paco González a la cabeza. Todas las figuras como el propio Paco, Manolo Lama, Xuancar o Juanma Castaño lo hicieron hasta 2020, mientras que Pepe Domingo lo hizo solo por un año.

¿La razón? El animador atravesó por problemas de salud por esas fechas y sus médicos le recomendaron que se lo tomara con más calma. Lo cierto es que ahora, con 77 años, Pepe Domingo lleva más de 55 años ligado al mundo de los medios de comunicación, una trayectoria que, según él mismo reconoce, cada día que pasa le pide de manera más explícita que se tome un respiro.

Decida lo que decida Pepe Domingo, la directiva de Cope sigue muy de cerca sus pasos, ya que no solo es el alma de las tardes de Tiempo de Juego, sino que también es el imán de los anunciantes del programa.

Los patrocinadores piden que sus cuñas las diga el propio Pepe en persona, una gran demanda que ha generado que haya actualmente una lista de espera de anunciantes para ser parte de los fines de semana deportivos de Cope.