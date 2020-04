Preocupación en Cope tras los positivos por Covid de Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño

Preocupación en la plantilla de Cope. Los positivos de Pepe Domingo Castaño y de Manolo Lama conocidos en las últimas horas han hecho saltar todas las alarmas entre en equipo de la emisora y en especial en el equipo de Deportes de la cadena.

"Ayer me hicieron el test serológico y el resultado es infección por Covid-19. Mi cuerpo está venciendo el virus", dijo, Lama este fin de semana en una conexión telefónica con Tiempo de Juego. Lama tendrá que quedarse encerrado en casa durante unos días para cumplir la cuarentena.

"Ahora, me quedan unos días encerrado en la habitación pero estoy bien", le contó a Paco González. Lama ha tenido fiebre y dificultad para respirar, pero también problemas a la garganta: "el virus ataca a las zonas más sensibles, a mí me ha atacado a la garganta", ha dicho.

Un día antes, el sábado, Castaño entró en directo a TDJ para contar que había dado positivo en la prueba del Covid-19 y que "está luchando por quitarlo del medio". Después de un tiempo fuera del programa y en medio de muchas especulaciones, el animador de Tiempo de Juego reapareció el domingo pasado, aunque dijo que no tenía la confirmación de ser positivo.

"Ahora ya estoy bien, pero lo he pasado muy mal. No sé si he pasado el virus, pero sé que nunca me he encontrado tan mal. Creí que me iba...", afirmó hace una semana. Pero este sábado ya tuvo la confirmación oficial. "Me he sometido a la prueba y he dado positivo. Mi cuerpo está pasando el virus y está luchando por quitárselo".

En sus casas

"El virus ataca a las zonas más sensibles, a mí me ha atacado a la garganta". "Ahora me quedan unos cuantos días encerrado en mi habitación" concluía.

En principio Castaño y Lama han estado en sus casas en las últimas semanas como la gran mayoría de los miembros del equipo de Cope, pero también en cierto que se han producido algunos desplazamientos hacia los estudios de la emisora y que no está del todo garantizado que todos los empleados hayan estado totalmente aislados.

Trabajadores de la emisora han manifestado su preocupación respecto de las medidas que se han estado tomando en los estudios de Cope y fundamentalmente en la forma en la que se ha gestionado el movimiento de trabajadores dentro de las instalaciones de la cadena durante el coronavirus.

Positivos a finales de abril

El hecho que Pepe Domingo y Lama haya confirmado sus positivos a finales de abril, cuando en principio llevamos más de seis semanas confinados, ha hecho saltar las sospechas de los empleados de la emisora respecto de los movimientos que hayan tenido las dos estrellas de los deportes de la emisora.

No obstante, por el momento la sangre no ha llegado al río y los directivos de la cadena no han intervenido por el momento, ya que se atribuye a los contagios a movimientos de sus dos presentadores siempre fuera de las instalaciones de Cope.

Con todo, muchos trabajadores piden mayores medidas y un movimiento formal de la cadena para poner coto a las especulaciones y dar tranquilidad total a la plantilla respecto de algún eventual brote de coronavirus.