Amazon Prime Video acelera en España y busca a su primer jefe de producción propia

Amazon apuesta por España. Siguiendo los pasos de Netflix, la división de contenidos del gigante de distribución Amazon Studios refuerza su equipo de contenidos originales en nuestro país con la búsqueda de perfiles de primer nivel para completar su equipo directivo que reporte directamente a Amazon Studios Europe.

En esta línea, desde hace una semana Amazon busca Head of Spanish Originals, un responsable de contenido original o propio en España. Sería uno de los primeros ejecutivos de Amazon Prime Video en España y el encargado de supervisar todo el contenido original que se genere en nuestro país. Un cargo de nueva creación.

"Este ejecutivo será responsable de supervisar el crecimiento continuo de Amazon PV en España, trabajando junto al jefe de originales de la UE para promover nuestras ambiciones en el territorio y competir en el mercado de contenido español", dice la oferta publicada por el Grupo.

"El candidato ideal es un líder creativo e invertido con la capacidad comprobada de administrar equipos en todos los géneros, resolviendo problemas de producción cotidianos y apoyando problemas estratégicos y regulatorios más importantes relacionados con el territorio", indican.

Según la descripción de la oferta, este cargo tendrá responsabilidad para decidir qué series produce Amazon y qué proyectos sacarán adelante. Hasta ahora, la cabeza visible de Amazon Originals en España era Georgia Brown, directora de Amazon Original Series en Europa, quien había asistido recientemente a presentaciones de series en España.

Estructura en España

Del mismo modo, Oscar Prol es el responsable de No Ficción para España y Manuel Reverte es Head of Films Spain, es decir, el responsable de Cine en nuestro país. La idea con el nuevo fichaje de un responsable de contenidos propios es que sea el ejecutivo en España que unifique todos los esfuerzos de producción original en nuestro país, en especial enfocado a series.

Amazon ha visto el éxito de Netflix produciendo contenido en España -y en español- como puerta de entrada a Latinoamérica. Y quieren emular esta experiencia que ha tenido gran repercusión en series como La Casa de Papel.

Del mismo modo, la operadora también busca responsables de márketing de contenido original (Head of Spanish Originals) y responsable de producción financiera (Senior Production Finance Amazon Studios), dos perfiles para completar la estructura directiva de la plataforma en España.

"La producción española original va aumentando y necesitamos incorporar nuevos perfiles para acompañar dicho crecimiento en todas las áreas", dicen en Amazon a Invertia para confirmar que están buscando directivos en estos puestos.

En julio del año pasado, Amazon presentó nuevas producciones que se añadirán a su catálogo de series en todo el mundo: La templanza , El Cid y Un asunto privado, ficciones con las que la empresa estadounidense confirmó su compromiso con la ficción nacional.

Nuevas producciones

Para la creación de estas, la compañía anunció la colaboración con productoras como Atresmedia, Bambú o Zebra. De hecho, el primer 'originals' de ficción de Amazon en España es La templanza. Anteriormente ha producido la serie de no ficción El Corazón de Sergio Ramos y documentales de La Liga, entre otras cosas.

Producido conjuntamente con Atresmedia Studios, la serie está basada en la novela homónima de María Dueñas, creadora de El tiempo entre costuras, estará protagonizada por Leonor Watling y Rafael Novoa.

A nivel internacional, Amazon Studios ha producido series de éxito como Fleabag, The Marvelous Mrs Maisel Transparent and Mozart in the Jungle along with original hits like Jack Ryan, The Grand Tour, Six Dreams, All or Nothing, and The Man in the High Castle.