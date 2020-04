Prisa negocia un ERTE de reducción de jornada a toda la plantilla del diario AS

La portada del diario AS (02/04/2020)

El grupo Prisa ya ha comenzado a negociar con sus respectivos sindicatos las medidas de recortes anunciadas esta semana por su consejero delegado Manuel Mirat. Una de las primeras publicaciones afectadas será el diario deportivo AS donde se ha propuesto una reducción de jornada para toda la plantilla.

Según ha podido confirmar Invertia el ERTE de reducción de jornada afectará incluso a la redacción, aunque todavía falta cerrar el porcentaje exacto en el que la plantilla reducirá su jornada y su sueldo.

El hecho de que Prisa haya decidido realizar un ERTE de reducción de jornada en AS no ha sentado bien en la plantilla, en especial a la redacción. Consideran que por la característica de su trabajo -generalmente sin control ni horario fijo- lo más prudente hubiese sido realizar un ERTE de reducción de empleo.

"Trabajaremos lo mismo, pero con menos sueldo", dicen las fuentes de la plantilla consultadas. El caso es que se les obligaría a trabajar diariamente, pero se les pagará por menos horas.

En Prisa defienden esta decisión indicando que buscan el menor impacto posible en el empleo y que con esta medida se garantizan que toda la plantilla siga vinculada al diario y que no tengan que pasar por las oficinas de Empleo para pedir prestaciones.

Recortes en 'El País' y la Ser

En cualquier caso, AS es una de las publicaciones más afectadas dentro de Prisa por la brutal caída de la publicidad. Con todas las competiciones paralizadas, sin publicidad del sector y con los anuncios de apuestas prohibidos, sus ingresos se han reducido por encima del 50% al 70%.

AS será el primero, pero los siguientes recortes se plantean ya en Cadena Ser y el diario El País. No obstante, cada empresa tiene sus particularidades, es por ello que los recortes no serán igual en todos.

En el caso de El País se busca una fórmula similar a la que aplicó Vocento. El editor de ABC presentó un ERTE de reducción del 40% de jornada a unos 300 de sus 2.700 empleados de sus áreas de comercial y gestión, las más afectadas por una crisis en la que se ha reducido la inversión publicitaria.

Solo se libraron de este expediente las áreas de redacción, rotativas y sistemas, considerados servicios críticos en el trabajo del grupo. Algo simiular podría ocurrir en El País.