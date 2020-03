Mateo pide al Parlamento que acelere su sustitución en TVE: "No estoy pegada a la silla"

La administradora única provisional de RTVE, Rosa María Mateo, ha solicitado este martes "encarecidamente" al Parlamento que no demore la renovación del Consejo de Administración a través del concurso público y ha afirmado que dejará su cargo cuando se nombre a un sustituto. "Estoy encantada con el trabajo que hago y no estoy deseando salir por pies", ha afirmado.

Mateo se ha expresado así durante su intervención ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de control parlamentario de RTVE y sus Sociedades, celebrada en el Senado, donde ha explicado que permanece en el puesto por "responsabilidad" con la empresa pública.

"El problema es suyo. No es mío. No me lo echen a mí en cara", ha respondido Mateo a los portavoces de los grupos de la oposición, entre ellos PP y Cs, que le han preguntado que cuándo va a dimitir. "No estoy pegada a la silla, se lo juro. Ni con pegamento ni con nada", ha subrayado.

Así, ha dicho que "el día que haya un nombramiento para que la casa siga funcionado como debe funcionar" abandonará el puesto. "Me iré tranquilamente a mi casa. Yo he venido aquí a hacer, en un momento determinado, un favor de llenar un hueco que estaba vacío", ha indicado.

La periodista no rendía cuentas en la Comisión desde que se suspendieran las comparecencias parlamentarias por la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones hace un año, el 4 de marzo de 2019. No obstante, como ha detallado la propia Mateo, desde que comenzó la actual legislatura el pasado 3 de diciembre, ha contestado más de 700 preguntas parlamentarias por escrito.

Déficit de 29,6 millones

Para Rosa María Mateo, uno los problemas "más serios" es la financiación de la Corporación. Así, ha afirmado que RTVE ha planteado a la Oficina Presupuestaría del Ministerio de Hacienda un presupuesto para 2020 que le permita "cubrir el gasto de las actividades" que debe desarrollar durante el ejercicio. "Esperamos pueda ser satisfecho", ha subrayado, al tiempo que ha dicho que no entenderá "nunca" que se retirara la publicidad de RTVE.

Asimismo, Mateo ha explicado que la Corporación ha hecho un "enorme esfuerzo" para contener gastos sobre todo en lo referente al consumo de programas de radio y televisión. "Esa contención ha frenado las pérdidas pero no ha podido evitar que acabemos 2019 con un déficit de 29,6 millones de euros", ha especificado.

En este sentido, ha concretado que el aumento del gasto, en casi un 7% respecto a 2018, se debe fundamentalmente a la subida de la masa salarial, al crecimiento vegetativo y a la no devolución del IVA. "Todas ellas han sido decisiones impuestas externamente", ha indicado, para después añadir que los gastos de personal se han incrementado en 27,2 millones de euros lo que represente un 6,8 % respecto al ejercicio 2018.

Ley audiovisual

Por otro lado, la responsable de RTVE ha destacado "una buena noticia", que a finales de febrero la dirección de RTVE y la mayoría de la parte social llegaron a un preacuerdo para la firma del III Convenio Colectivo de RTVE. "Considero que este acuerdo, fruto del esfuerzo llevado a cabo por la dirección de la empresa y los sindicatos va a ser muy positivo tanto para los intereses de la Corporación RTVE como para las personas que la integran", ha subrayado.

Respecto a la transposición de la directiva audiovisual 2018/1808, Mateo ha defendido que la "ausencia" de un marco regulatorio de la actividad audiovisual a través de internet ha creado "un vacío legal que urge" solucionar para poner fin a la "discriminación" que supone que los operadores tradicionales tengan "un marco estricto y que, en cambio, las plataformas multinacionales recientes disfruten de un espacio sin ley donde los intereses colectivos no siempre se respetan".

Mateo también ha resaltado que en el último año de su gestión "ha mejorado la credibilidad de la Corporación y la confianza de la audiencia" en sus cadenas. "No somos líderes de audiencia, ese es un dato irrefutable, pero hemos recuperado el liderazgo de la credibilidad y del pluralismo en los acontecimientos informativos de relevancia. Y eso significa que hemos recuperado la confianza de parte del público que nos ve más objetivos", ha argumentado.